Враг снова усиливает давление на Покровском направлении. За сутки 32 российских штурма, - Генштаб. КАРТА

Силы обороны отражают попытки оккупантов укрепить свои позиции и продвигаться вглубь территории Украины, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике, на некоторых участках фронта ведут активные действия. Всего за прошедшие сутки зафиксировано 161 боевое столкновение.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в утреннем сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы Украины

Вчера противник нанес 82 авиаудара, сбросил 263 управляемые авиабомбы. Кроме того, применил 8107 дронов-камикадзе и осуществил 3777 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 83 – из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности, в районах населенных пунктов:

Эсмань Сумской области;

Покровское Днепропетровской области;

Криничное, Горькое, Копани, Трудовое, Новоукраинка, Зарница, Воздвижская, Заливое, Чаривное, Гуляйпольское, Долинка Запорожской области;

Ольговка Херсонской области.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки Силы обороны отразили 7 вражеских штурмов, противник нанес 7 авиаударов с применением 17 авиабомб, осуществил 108 обстрелов, из которых 16 – с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник 7 раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенных пунктов Волчанские Хутора, Волчанск, Охримовка, Прилипка, Зеленое и Старица.

На Купянском направлении враг дважды атаковал в направлении населенных пунктов Новоплатоновка и Куриловка.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Российский Z-блогер Романов заявил о гибели всех окруженных в Купянске оккупантов

На Лиманском направлении противник атаковал один раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Дробышево.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили семь попыток оккупантов продвинуться вперед в районе Рай-Александровки, Ямполя и Платоновки.

На Краматорском направлении оккупанты наступательных действий не проводили.

На Константиновском направлении враг совершил 22 атаки вблизи Константиновки, Плещиевки, Ильиновки, Русина Яра и Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 32 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Белицкое, Мирноград, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Новопавловка, Филия и Беляковка.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": ДШВ тестируют экзоскелеты на фронте: первые результаты с Покровского направления. ВИДЕО

На Александровском направлении противник атаковал трижды, в районах Тернового, Красногорского и Калиновского.

На Гуляйпольском направлении произошла 21 атака оккупантов в районах Доброполья, Зализнычного, Зеленого, Староукраинки, Варваровки и Луговского.

На Ореховском направлении произошло одно боестолкновение с врагом в районе Степногорска.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отразили одну вражескую атаку в сторону Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Удары по врагу

Украинские защитники продолжают систематическое уничтожение врага, оказывают эффективное сопротивление на всех участках фронта.

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 7 районов сосредоточения живой силы и 2 пункта управления беспилотными летательными аппаратами оккупантов.

В целом за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют 1240 человек. Также враг потерял один танк, 8 боевых бронированных машин, 39 артиллерийских систем, один вертолет, 1781 беспилотный летательный аппарат, 144 единицы автомобильной техники.