Враг снова усиливает давление на Покровском направлении. За сутки 32 российских штурма, - Генштаб. КАРТА
Силы обороны отражают попытки оккупантов укрепить свои позиции и продвигаться вглубь территории Украины, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике, на некоторых участках фронта ведут активные действия. Всего за прошедшие сутки зафиксировано 161 боевое столкновение.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в утреннем сводке Генштаба ВСУ.
Обстрелы Украины
Вчера противник нанес 82 авиаудара, сбросил 263 управляемые авиабомбы. Кроме того, применил 8107 дронов-камикадзе и осуществил 3777 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 83 – из реактивных систем залпового огня.
Агрессор наносил авиаудары, в частности, в районах населенных пунктов:
- Эсмань Сумской области;
- Покровское Днепропетровской области;
- Криничное, Горькое, Копани, Трудовое, Новоукраинка, Зарница, Воздвижская, Заливое, Чаривное, Гуляйпольское, Долинка Запорожской области;
- Ольговка Херсонской области.
Боевые действия
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки Силы обороны отразили 7 вражеских штурмов, противник нанес 7 авиаударов с применением 17 авиабомб, осуществил 108 обстрелов, из которых 16 – с применением реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении противник 7 раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенных пунктов Волчанские Хутора, Волчанск, Охримовка, Прилипка, Зеленое и Старица.
На Купянском направлении враг дважды атаковал в направлении населенных пунктов Новоплатоновка и Куриловка.
На Лиманском направлении противник атаковал один раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Дробышево.
На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили семь попыток оккупантов продвинуться вперед в районе Рай-Александровки, Ямполя и Платоновки.
На Краматорском направлении оккупанты наступательных действий не проводили.
На Константиновском направлении враг совершил 22 атаки вблизи Константиновки, Плещиевки, Ильиновки, Русина Яра и Софиевки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 32 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Белицкое, Мирноград, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Новопавловка, Филия и Беляковка.
На Александровском направлении противник атаковал трижды, в районах Тернового, Красногорского и Калиновского.
На Гуляйпольском направлении произошла 21 атака оккупантов в районах Доброполья, Зализнычного, Зеленого, Староукраинки, Варваровки и Луговского.
На Ореховском направлении произошло одно боестолкновение с врагом в районе Степногорска.
На Приднепровском направлении украинские подразделения отразили одну вражескую атаку в сторону Антоновского моста.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Удары по врагу
Украинские защитники продолжают систематическое уничтожение врага, оказывают эффективное сопротивление на всех участках фронта.
За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 7 районов сосредоточения живой силы и 2 пункта управления беспилотными летательными аппаратами оккупантов.
В целом за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют 1240 человек. Также враг потерял один танк, 8 боевых бронированных машин, 39 артиллерийских систем, один вертолет, 1781 беспилотный летательный аппарат, 144 единицы автомобильной техники.
