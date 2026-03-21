FPV-дрон ВМС ВСУ потопил катер оккупантов у Тендровской косы. ВИДЕО

В сети появились впечатляющие кадры боевых действий украинских защитников в районе Тендровской косы у берегов Херсонской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы Военно-морских сил ВСУ с помощью FPV-дрона обнаружили и поразили катер с российскими оккупантами на борту.

Украинские воины вывели беспилотник на идеальную траекторию удара - противник не успел покинуть акваторию, а судно вышло на открытую воду.

В результате повторного точного удара катер был уничтожен и затонул вместе с личным составом врага.

