FPV-дрон ВМС ВСУ потопил катер оккупантов у Тендровской косы. ВИДЕО

В сети появились впечатляющие кадры боевых действий украинских защитников в районе Тендровской косы у берегов Херсонской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы Военно-морских сил ВСУ с помощью FPV-дрона обнаружили и поразили катер с российскими оккупантами на борту.

Украинские воины вывели беспилотник на идеальную траекторию удара - противник не успел покинуть акваторию, а судно вышло на открытую воду.

В результате повторного точного удара катер был уничтожен и затонул вместе с личным составом врага.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пограничники бригады "Гарт" поразили танк и живую силу врага на Южно-Слобожанском направлении. ВИДЕО

Смотрите также: Момент атаки украинского дрона на российский вертолет Ка-52 "Аллигатор". ВИДЕО

армия РФ (22194) ВМС (1517) уничтожение (9346) ВСУ (7371) дроны (6520) Херсонская область (5502) катер (6)
Засруть свинособаки море.... ВИ ЙОГО БЛД КОПАЛИ ??????
21.03.2026 11:18 Ответить
моторний човен, а не катер. Але результат позитивний
21.03.2026 11:36 Ответить
А ти знаєш, що були і "гребні катери"?
Ка́тер (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. cutter - «той, хто ріже, розрізає») - невелике легке https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE судно (парове, моторне чи веслове) переважно для недалекого плавання. Історично катер - вітрильне однощоглове чи гребне судно (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BB%D1%8E%D0%BF%D0%BA%D0%B0 шлюпка) розміру меншого, ніж https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81 баркас. Зараз катерами називають невелике морське, річкове або озерне судно з мотором. Від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD моторного човна катер відрізняється стаціонарним розташуванням двигуна, від кораблів - меншими розмірами.
Так що, судячи з ******** класифікації - ми бачимо на відео саме "моторний човен"... Бо тан двигун навісний...
21.03.2026 12:05 Ответить
Казалось бы мелочь а приятно, ведь именно из таких мелочей и состоит война.
21.03.2026 11:52 Ответить
 
 