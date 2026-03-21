Зеленский почтил память защитников, погибших во время обороны и освобождения Мощуна. ФОТОРЕПОРТАЖ

Президент Украины Владимир Зеленский почтил память защитников, погибших в боях за село Мощун, которые стали переломным этапом во время российского наступления на Киев в начале полномасштабного вторжения в 2022 году.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса Президента.

Зеленский почтил память павших защитников Мощуна

Как отмечается, глава государства зажег лампадку у стелы на территории мемориала "Ангелы Победы" и пообщался с родными и близкими погибших воинов.

Зеленский в Мощуне
Мощун как ключевой рубеж обороны Киева в 2022 году

"Это очень важно и правильно - чтить память героев, которые защитили Мощун, Киевскую область и все наше государство. Мы благодарны вашим родным и близким. Очень жаль, что их с нами нет. Они есть в нашей жизни, в нашей истории. Спасибо, что защитили Украину. К сожалению, такой высокой ценой", - сказал Зеленский.

Президент отдельно поблагодарил за службу и все эти годы борьбы с российской агрессией присутствующих на церемонии защитников, которые участвовали в боях за Мощун.

"Желаю всем победы. Это очень важно - чтобы война закончилась справедливо. Очень важно, чтобы ребята не просто так отдали свои жизни. Мы чтим всех, кого вы знали, и тех, кто, возможно, неизвестен. Главное, что известно нам всем, - они все сделали самое главное: мы здесь, мы живы, Украина жива, наши дети здесь. Это самое главное", - подчеркнул глава государства.

Мощун стал одним из основных оборонительных рубежей Киева. Российские оккупанты намеревались прорваться через село к столице, используя маршрут Гостомель - Буча - Ирпень. 21 марта 2022 года ВСУ полностью вытеснили российские войска из Мощуна.

+24
Лицемер херов. Это ты их в могилы положил. Твоя подготовка к войне
21.03.2026 15:29 Ответить
+19
Герої Мощуна - загинули від москальських кривавих окупантів при ''допомозі'' ''вєсьолого парня'' Зеленського і його банди.
21.03.2026 15:31 Ответить
+19
А якби зеленський готував країну до цього вторгнення, то рашисти туди і не дійшли б.
Світла памʼять загиблим, здоровʼя пораненим і скаліченим!
21.03.2026 15:31 Ответить
у суспільства до нього ніякіх питань немає. так що не гойдайте човен на руку Кремля
21.03.2026 16:02 Ответить
так і є.
питань вже нема.
суспільство обговорює де повісити зе!гніду догори дригом.
я пропоную під аркою дружби народав в києві.
21.03.2026 16:19 Ответить
Можна посперечатися, хто кому допомагав. Виходячи з висловлювань блазня до виборів про Україну, її армію, висміювання українців, декларування наративів путіна про "адін народ" та радість з приводу "апалчєнци атжали танк у ВСУ", ясно було, що Україна торчку й нахрен не потрібна, і вн дуже не проти зробити з України якийсь регіон або хоч маріонетку московії. Так що у кращому випадку вони спільники, партнери, і кожен робив (та й робить) свою справу. А от цинізм пархатої потвори меж не знає. Що ж, за це його вкраїнчики і обожнюють.
21.03.2026 16:05 Ответить
Зешобло готов хоть каждый месяц почитать память патриотов пока всех не перебьет
21.03.2026 15:34 Ответить
Все що він вміє робити тільки вшановувати, і просити ну і потужнічати час від часу.
21.03.2026 15:34 Ответить
Не зовсім...
Найбільші ''таланти'' Зеленського:
- красти, красти, красти.
- примітивно ''веселитись''.
21.03.2026 15:37 Ответить
Цинічна потвора! Чого не зробиш заради піару.
21.03.2026 15:36 Ответить
Добре що хоч шашлики там не почав їсти.
21.03.2026 15:39 Ответить
**** шашлычная.
21.03.2026 15:39 Ответить
Як він говорив Порошенку на стадіоні:
-А,чи не сняться вам ті...
Був далекої думки того,що то його буде стосуватись і буде постійно переслідувати його....
21.03.2026 15:56 Ответить
Цинічна акторська гра того, хто допустив це!
21.03.2026 16:04 Ответить
твоя провина, Вова....твоїми шашликами "вдавились"
21.03.2026 16:13 Ответить
21.03.2026 16:21 Ответить
Банда Зеленського готувалась зустрічати москальських кривавих окупантів квітами і посмішками.
21.03.2026 16:25 Ответить
Зечортова потвора це наслідок твого нікчемного правління виродок
21.03.2026 16:26 Ответить
Все-таки ще не втратив своїх акторських навичок. На всіх подібних заходах робить таке скорботне обличчя, що мимоволі подумаєш про щирість, якби не знав, що це лицемірство.
21.03.2026 16:39 Ответить
Герой Залужний раптово осознав, що путь на Київ чомусь вільний, та ліхорадочно перекидував 72-гу бригаду з Білої Церкви.
21.03.2026 16:53 Ответить
А це потужного шашлики такі лицемірні
21.03.2026 17:01 Ответить
 
 