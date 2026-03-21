Зеленский почтил память защитников, погибших во время обороны и освобождения Мощуна. ФОТОРЕПОРТАЖ
Президент Украины Владимир Зеленский почтил память защитников, погибших в боях за село Мощун, которые стали переломным этапом во время российского наступления на Киев в начале полномасштабного вторжения в 2022 году.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса Президента.
Зеленский почтил память павших защитников Мощуна
Как отмечается, глава государства зажег лампадку у стелы на территории мемориала "Ангелы Победы" и пообщался с родными и близкими погибших воинов.
Мощун как ключевой рубеж обороны Киева в 2022 году
"Это очень важно и правильно - чтить память героев, которые защитили Мощун, Киевскую область и все наше государство. Мы благодарны вашим родным и близким. Очень жаль, что их с нами нет. Они есть в нашей жизни, в нашей истории. Спасибо, что защитили Украину. К сожалению, такой высокой ценой", - сказал Зеленский.
Президент отдельно поблагодарил за службу и все эти годы борьбы с российской агрессией присутствующих на церемонии защитников, которые участвовали в боях за Мощун.
"Желаю всем победы. Это очень важно - чтобы война закончилась справедливо. Очень важно, чтобы ребята не просто так отдали свои жизни. Мы чтим всех, кого вы знали, и тех, кто, возможно, неизвестен. Главное, что известно нам всем, - они все сделали самое главное: мы здесь, мы живы, Украина жива, наши дети здесь. Это самое главное", - подчеркнул глава государства.
Мощун стал одним из основных оборонительных рубежей Киева. Российские оккупанты намеревались прорваться через село к столице, используя маршрут Гостомель - Буча - Ирпень. 21 марта 2022 года ВСУ полностью вытеснили российские войска из Мощуна.
питань вже нема.
Світла памʼять загиблим, здоровʼя пораненим і скаліченим!
