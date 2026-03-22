Российские власти усугубляют бедность: в РФ выросло количество беспризорных детей, — СВР

В России в 2025 году полиция выявила более 57 тысяч беспризорных и безнадзорных детей, что на 2,1% больше, чем годом ранее.

Как отмечается, это первый рост показателя за последние пять лет.

Каковы причины

Эксперты связывают подобные явления прежде всего с социально-экономическими проблемами в стране. Несмотря на официальные заявления российских властей о якобы сокращении бедности, значительная часть населения продолжает жить с очень низкими доходами.

За чертой бедности

Так, по данным российской статистики, в 2025 году за чертой бедности находились 9,8 млн человек, или 6,7% населения.

Черту бедности в РФ рассчитывают на основе прожиточного минимума четвертого квартала 2020 года (11 329 рублей) с последующей индексацией на инфляцию. К концу 2025 года этот показатель вырос до 17 146 рублей, что более чем на 51% больше, чем в базовом периоде. В то же время даже официальные данные признают, что миллионы россиян остаются за этой чертой.

Российские власти усугубляют бедность

В СВР отмечают, что именно российские власти усугубляют бедность собственного населения, тратя огромные ресурсы на войну против Украины.

"Миллиарды направляются на военную машину, в то время как уровень жизни россиян падает, а социальные проблемы только обостряются. В результате расплачиваются обычные россияне – и даже дети, которые все чаще оказываются без надлежащего ухода из-за нищеты своих семей", – добавляют в разведке.

бедность дети россия СВР
Та нам якось по барабану бідний чи заможний окупант - всі смертні...
22.03.2026 13:48 Ответить
Воістину, насрати на кацапські злидні, хай хоч всі повбивають одне одного. Амінь.
22.03.2026 13:58 Ответить
22.03.2026 13:46 Ответить
Користуйся гугл перекладачем а то якусь муйню висрав.
22.03.2026 13:45 Ответить
22.03.2026 13:46 Ответить
Збільшенням безпритульності займається ЗСУ.
22.03.2026 13:59 Ответить
Юрий Нестеренко

Да! Ваши дети будут умирать!

Да! Ваши дети будут умирать!
И только вы за это и в ответе,
Растящие из них тупую рать,
Чтоб гибли от их рук чужие дети,

Внушающие им с младых ногтей,
Что целый мир захватите вы скоро,
Что это норма - убивать детей,
И стариков, и женщин, без разбора,

Что нету неприемлемых потерь
Для тех, кто осенен священной верой -
Ну так не удивляйтесь, что теперь
Вам, наконец, отмерят вашей мерой!

Как долго с вами цацкались, увы!
Прощая вам все прежние злодейства,
В надежде тщетной, что вольетесь вы
В свободных наций мирное семейство!

Хотя надежды этой нет глупей -
Вы люто ненавидите свободу,
За исключеньем смерти и цепей,
Вы ничего не приносили сроду.

Вы - выродки. Вы - злобная орда,
Что и к своим не ведает пощады,
За чьей молитвой следует всегда
Очередной виток земного ада.

"Великая культура" ваша - ложь,
Украденный трофей чужого духа,
Куда пришли вы - там повсюду сплошь
Грязь, нищета, упадок и разруха.

Жечь, мучить, унижать, топтать поля -
Лишь это вы творите вдохновенно!
Вас родила бесплодная земля,
И вы - некроз планеты. Вы - гангрена.

Вы были злом в любые времена,
Вы мир толкали только к катастрофе
И до сих пор держались только на
Двух жидкостях - на нефти и на крови.

Но ваша нефть не так уж и нужна
В эпоху не молитв, а технологий,
Ну а за кровь - ответите сполна
Своей. И в ней утонете в итоге.

…Но мне уже вопрос несется встречь,
Дотошный некто требует ответа -
О русских или об арабах речь?
Ну а какая разница, вообще-то?
22.03.2026 14:01 Ответить
Їх теж можна мобілізувати і кидати в "м'ясні" штурми ... так і кількість зменшиться, і наступальний потенціал не спаде, і ... можна знімати репортажі про "мальчиков в трусиках" 🤔
22.03.2026 14:14 Ответить
О! А наша влада, дбае про добробут громадян, ціни все нижще,жити краще! Наснитьсж таке(тьфу..
22.03.2026 14:28 Ответить
Русская народная дєцкая пєсня: па пріютам я с дєцтва скітался, нє імєя раднова угла, ах зачєм я на свєт нараділся, ах зачєм мєня мать раділа!...
22.03.2026 14:40 Ответить
 
 