В России в 2025 году полиция выявила более 57 тысяч беспризорных и безнадзорных детей, что на 2,1% больше, чем годом ранее.

Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, это первый рост показателя за последние пять лет.

Каковы причины

Эксперты связывают подобные явления прежде всего с социально-экономическими проблемами в стране. Несмотря на официальные заявления российских властей о якобы сокращении бедности, значительная часть населения продолжает жить с очень низкими доходами.

За чертой бедности

Так, по данным российской статистики, в 2025 году за чертой бедности находились 9,8 млн человек, или 6,7% населения.

Черту бедности в РФ рассчитывают на основе прожиточного минимума четвертого квартала 2020 года (11 329 рублей) с последующей индексацией на инфляцию. К концу 2025 года этот показатель вырос до 17 146 рублей, что более чем на 51% больше, чем в базовом периоде. В то же время даже официальные данные признают, что миллионы россиян остаются за этой чертой.

Российские власти усугубляют бедность

В СВР отмечают, что именно российские власти усугубляют бедность собственного населения, тратя огромные ресурсы на войну против Украины.

"Миллиарды направляются на военную машину, в то время как уровень жизни россиян падает, а социальные проблемы только обостряются. В результате расплачиваются обычные россияне – и даже дети, которые все чаще оказываются без надлежащего ухода из-за нищеты своих семей", – добавляют в разведке.

