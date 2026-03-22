150 0
Россияне атаковали дроном автомобиль на Сумщине: пострадали брат и сестра
Днём в воскресенье, 22 марта, российские войска атаковали с помощью беспилотника гражданский автомобиль на Сумщине. Пострадали 18-летняя девушка и её 13-летний брат.
Об этом сообщает прокуратура Сумской области, информирует Цензор.НЕТ.
Последствия атаки
"По данным следствия, 22 марта 2026 года в Березовской громаде Шосткинского района около 15:30 враг атаковал беспилотником автомобиль с гражданскими лицами. Ранены два пассажира — 18-летняя девушка и ее 13-летний брат", — говорится в сообщении.
Пострадавших доставили в медицинское учреждение, им оказывается необходимая помощь.
Проводится досудебное расследование по факту совершения россиянами военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
