Россияне атаковали дроном автомобиль на Сумщине: пострадали брат и сестра

Днём в воскресенье, 22 марта, российские войска атаковали с помощью беспилотника гражданский автомобиль на Сумщине. Пострадали 18-летняя девушка и её 13-летний брат.

"По данным следствия, 22 марта 2026 года в Березовской громаде Шосткинского района около 15:30 враг атаковал беспилотником автомобиль с гражданскими лицами. Ранены два пассажира — 18-летняя девушка и ее 13-летний брат", — говорится в сообщении.

Пострадавших доставили в медицинское учреждение, им оказывается необходимая помощь.

Проводится досудебное расследование по факту совершения россиянами военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Смотрите также: Россияне ночью нанесли удар по спасателям в Сумах, повреждена техника. За сутки атаковано 43 населенных пункта области. ФОТОрепортаж

