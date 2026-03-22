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Росіяни атакували дроном автівку на Сумщині: постраждали брат і сестра
Вдень неділі, 22 березня, російські війська атакували безпілотником цивільну автівку в Сумській області. Постраждали 18-річна дівчина і її 13-річний брат.
Про це повідомляє прокуратура Сумської області, інформує Цензор.НЕТ.
Наслідки атаки
"За даними слідства, 22 березня 2026 року в Березівській громаді Шосткинського району близько 15:30 год ворог атакував безпілотником автомобіль із цивільними. Поранено двох пасажирів — 18-річну дівчину та її 13-річного брата", - сказано в повідомленні.
Постраждалих доставили до медичного закладу, їм надається необхідна допомога.
Проводиться досудове розслідування за фактом вчинення росіянами воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).
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