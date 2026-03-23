Зеленский обсудил с президентом Мозамбика возможность поставок газа в Украину

Сегодня, 23 марта 2026 года, президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с президентом Мозамбика Даниэлем Шапу.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.

О чем говорили?

В частности, по словам Зеленского, они обсудили возможности поставок газа в Украину и возможности противодействия вызовам в сфере безопасности.

"Украина заинтересована в дополнительных поставках энергоресурсов. Мозамбик заинтересован в нашем украинском опыте и технологиях, чтобы усилить внутреннюю безопасность и защитить людей от террора. Говорили также о возможном сотрудничестве в сфере цифровизации и продовольственной безопасности. Договорились, что наши команды будут работать вместе", - добавил глава государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба призвал Мозамбик присоединиться к украинской формуле мира. ФОТО

Газ Зеленский Владимир Мозамбик
Beira +
23.03.2026 15:03 Ответить
Потрібно розпочинати видобуток сланцевого газу в Україні. У нас в землі газу достатньо для внутрішнього споживання.
23.03.2026 15:09 Ответить
І увесь на сході, як в умовах бойових дій це можна зробити
23.03.2026 15:25 Ответить
газоносні слої не тільки на сході, перші газові родовища були на Західній Україні і там досі багато сланцевого газу.
23.03.2026 15:27 Ответить
на а сьогодні видобуток газу в Мозамбіку становить приблизно 0,22% - 0,25% від загального світового обсягу - (ші).
23.03.2026 15:03 Ответить
23.03.2026 15:04 Ответить
Краще б з країнами третього світу договарювався про вербовку військових наймитів. Але ж їм треба платити, тому краще мужичків на вулицях відловлювати
23.03.2026 15:05 Ответить
а де генераторів набратися для африканців взимку? Вони в українських кліматичних умовах боєздатні лише 6 місяців на рік.
23.03.2026 15:08 Ответить
Це зеленомордне чмо опустило Україну до рівня якогось мозамбіку .
23.03.2026 15:24 Ответить
Ну і шо? Домовились?
23.03.2026 15:27 Ответить
 
 