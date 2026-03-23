Зеленский обсудил с президентом Мозамбика возможность поставок газа в Украину

Сегодня, 23 марта 2026 года, президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с президентом Мозамбика Даниэлем Шапу.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram-канале.

О чем говорили?

В частности, по словам Зеленского, они обсудили возможности поставок газа в Украину и возможности противодействия вызовам в сфере безопасности.

"Украина заинтересована в дополнительных поставках энергоресурсов. Мозамбик заинтересован в нашем украинском опыте и технологиях, чтобы усилить внутреннюю безопасность и защитить людей от террора. Говорили также о возможном сотрудничестве в сфере цифровизации и продовольственной безопасности. Договорились, что наши команды будут работать вместе", - добавил глава государства.

