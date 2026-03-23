Зеленский обсудил с президентом Мозамбика возможность поставок газа в Украину
Сегодня, 23 марта 2026 года, президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с президентом Мозамбика Даниэлем Шапу.
Об этом Зеленский сообщил в Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.
О чем говорили?
В частности, по словам Зеленского, они обсудили возможности поставок газа в Украину и возможности противодействия вызовам в сфере безопасности.
"Украина заинтересована в дополнительных поставках энергоресурсов. Мозамбик заинтересован в нашем украинском опыте и технологиях, чтобы усилить внутреннюю безопасность и защитить людей от террора. Говорили также о возможном сотрудничестве в сфере цифровизации и продовольственной безопасности. Договорились, что наши команды будут работать вместе", - добавил глава государства.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Николай Журавель #573596
показать весь комментарий23.03.2026 15:03 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Igor Liashenko #598365
показать весь комментарий23.03.2026 15:09 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Andrew Pers
показать весь комментарий23.03.2026 15:25 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Igor Liashenko #598365
показать весь комментарий23.03.2026 15:27 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Олександр Че
показать весь комментарий23.03.2026 15:03 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Підлога Маккартні
показать весь комментарий23.03.2026 15:04 Ответить Мне нравится 5 Ссылка
Підлога Маккартні
показать весь комментарий23.03.2026 15:05 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Олександр Че
показать весь комментарий23.03.2026 15:08 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Сергій Малецький
показать весь комментарий23.03.2026 15:24 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Toyvo Sivergs #552969
показать весь комментарий23.03.2026 15:27 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль