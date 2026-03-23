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Зеленський обговорив із президентом Мозамбіку можливість постачання газу в Україну

Володимир Зеленський

Сьогодні, 23 березня 2026 року, президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом Мозамбіку Даніелем Шапу.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

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Про що говорили?

Зокрема, за словами Зеленського, вони обговорили можливості постачання газу в Україну та можливості протидії безпековим викликам.

"Україна зацікавлена в додатковому постачанні енергоресурсів. Мозамбік зацікавлений у нашому українському досвіді й технологіях, щоб посилити внутрішню безпеку та захистити людей від терору. Говорили також про можливу співпрацю у сфері цифровізації та продовольчої безпеки. Домовились, що наші команди працюватимуть разом", - додав глава держави.

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газ (10732) Зеленський Володимир (28192) Мозамбік (9)
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Топ коментарі
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23.03.2026 15:04 Відповісти
+9
на а сьогодні видобуток газу в Мозамбіку становить приблизно 0,22% - 0,25% від загального світового обсягу - (ші).
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23.03.2026 15:03 Відповісти
+8
Краще б з країнами третього світу договарювався про вербовку військових наймитів. Але ж їм треба платити, тому краще мужичків на вулицях відловлювати
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23.03.2026 15:05 Відповісти

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