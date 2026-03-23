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Зеленський обговорив із президентом Мозамбіку можливість постачання газу в Україну
Сьогодні, 23 березня 2026 року, президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом Мозамбіку Даніелем Шапу.
Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
Про що говорили?
Зокрема, за словами Зеленського, вони обговорили можливості постачання газу в Україну та можливості протидії безпековим викликам.
"Україна зацікавлена в додатковому постачанні енергоресурсів. Мозамбік зацікавлений у нашому українському досвіді й технологіях, щоб посилити внутрішню безпеку та захистити людей від терору. Говорили також про можливу співпрацю у сфері цифровізації та продовольчої безпеки. Домовились, що наші команди працюватимуть разом", - додав глава держави.
Топ коментарі
+13 Підлога Маккартні
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+9 Олександр Че
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+8 Підлога Маккартні
показати весь коментар23.03.2026 15:05 Відповісти Посилання
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