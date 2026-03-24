РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10543 посетителя онлайн
Новости Мошеннические схемы
824 2

В Одесской области разоблачили мошенников, обманывавших военных при продаже "элитных автомобилей". ФОТОРЕПОРТАЖ

В Одесской области правоохранители разоблачили и задержали группу мошенников, которые обманывали военнослужащих под видом продажи элитных автомобилей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По данным следствия, схему организовали трое местных жителей.

Подробности

Злоумышленники размещали на популярных интернет-платформах объявления о продаже дорогих иномарок по заниженным ценам.

Потенциальным покупателям обещали пригнать автомобили из-за границы, а для убедительности присылали видеообзоры, которые находили в интернете.

Как действовала схема

Военным, которые соглашались на покупку, предлагали внести предоплату – от 500 до 1,5 тысячи долларов якобы за доставку авто в Украину.

После получения средств злоумышленники прекращали любую связь с потерпевшими.

Противоправную деятельность задокументировали следователи областной полиции совместно с киберполицией.

В настоящее время продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств дела и круга потерпевших.

Автор: 

авто (4179) мошенничество (1307) Одесская область (4154) военнослужащие (6387)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Якийсь дебілізм , громадяни збирають гроші для військових щоб вони купляли авто для фронту а вони купляють елітні авто .Може б і на них кайданки потрібно одягнути ?
показать весь комментарий
24.03.2026 14:16 Ответить
Військові купляють елітні авто не в салонах, а на розборках в США де ці авто продаються за ціною металобрухту.
показать весь комментарий
24.03.2026 14:31 Ответить
 
 