В Одесской области разоблачили мошенников, обманывавших военных при продаже "элитных автомобилей". ФОТОРЕПОРТАЖ
В Одесской области правоохранители разоблачили и задержали группу мошенников, которые обманывали военнослужащих под видом продажи элитных автомобилей.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Национальная полиция Украины.
По данным следствия, схему организовали трое местных жителей.
Подробности
Злоумышленники размещали на популярных интернет-платформах объявления о продаже дорогих иномарок по заниженным ценам.
Потенциальным покупателям обещали пригнать автомобили из-за границы, а для убедительности присылали видеообзоры, которые находили в интернете.
Как действовала схема
Военным, которые соглашались на покупку, предлагали внести предоплату – от 500 до 1,5 тысячи долларов якобы за доставку авто в Украину.
После получения средств злоумышленники прекращали любую связь с потерпевшими.
Противоправную деятельность задокументировали следователи областной полиции совместно с киберполицией.
В настоящее время продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств дела и круга потерпевших.
