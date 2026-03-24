В Одесской области разоблачили мошенников, обманывавших военных при продаже "элитных автомобилей". ФОТОРЕПОРТАЖ

В Одесской области правоохранители разоблачили и задержали группу мошенников, которые обманывали военнослужащих под видом продажи элитных автомобилей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По данным следствия, схему организовали трое местных жителей.

Подробности

Злоумышленники размещали на популярных интернет-платформах объявления о продаже дорогих иномарок по заниженным ценам.

Потенциальным покупателям обещали пригнать автомобили из-за границы, а для убедительности присылали видеообзоры, которые находили в интернете.

Читайте также: Руководитель благотворительного фонда в Хмельницкой области присвоил более 1 млн донатов для ВСУ





Как действовала схема

Военным, которые соглашались на покупку, предлагали внести предоплату – от 500 до 1,5 тысячи долларов якобы за доставку авто в Украину.

После получения средств злоумышленники прекращали любую связь с потерпевшими.

Противоправную деятельность задокументировали следователи областной полиции совместно с киберполицией.

В настоящее время продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств дела и круга потерпевших.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Выдавал себя за пропавшего без вести военного и выманил 1 млн грн у его сестры: в Тернопольской области будут судить мошенника, - Офис Генпрокурора















Читайте: Мошенники продавали несуществующие квадрокоптеры и автомобили военным: в Сумской области объявили подозрения. ФОТОрепортаж