Пограничники обнаружили и уничтожили РЭБ и систему наблюдения "Муром-М" оккупантов на южном направлении. ВИДЕО

На южном направлении пограничники-аэроразведчики провели боевую операцию с использованием FPV-дронов и обнаружили ряд важных целей рашистов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в результате точных ударов были уничтожены средства радиоэлектронной борьбы, система наблюдения "Муром-М", а также огневая позиция ствольной артиллерии.

Кроме того, ударные беспилотники Сил обороны также нанесли потери личному составу противника.

Кадры опубликованы в официальном Telegram-канале ГПСУ.

