В РФ ученики производят снаряжение для армии
Более 1000 школ в России привлекают учеников к изготовлению снаряжения для армии, - расследование

в России детей привлекают к производству экипировки для военных

В Российской Федерации школьников все чаще привлекают к изготовлению снаряжения для военных в рамках обязательных уроков труда или технологии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании изданий "Верстка" и "Не норма".

Как говорится в публикации, издания проанализировали более 50 миллионов постов из школьных пабликов в сети "ВКонтакте".

Привлечено более 1000 школ из 77 регионов РФ

Из полученных данных следует, что о подготовке снаряжения для российских военных отчитались более 1000 школ из 77 регионов РФ. Больше всего таких школ – в Башкортостане, Краснодарском крае и Татарстане, а меньше всего – в Москве. С каждым годом количество отчетов об уроках труда, на которых ученики делают что-то для нужд фронта, растет, говорится в расследовании.

Школьники изготовили не менее 57 наименований различного снаряжения

За время полномасштабной войны, как говорят исследователи, российские школьники изготовили не менее 57 наименований различного снаряжения для солдат. Речь идет об элементах экипировки и маскировки, окопных свечах, принадлежностях для сна и гигиены, продуктах.

Как отмечается, работа не оплачивается, отказаться от нее нельзя, поскольку речь идет об обязательной части учебной программы, говорится в публикации.

При этом в расследовании не учитывались посты о том, что дети создают предметы для фронта во внеурочное время, а также публикации о рисунках и письмах для российских военнослужащих.

Педагоги, с которыми поговорила "Верстка", отметили, что некоторые школьники не хотели выполнять задания. Они связали это с негативным отношением к войне, в частности - в их семьях.

"Под общим давлением они сдавались" и участвовали в работе, рассказала о своих учениках одна из учительниц.

Топ комментарии
+1
і шо?
кому цікаво життя на болоті?
леся, нафіга ти це сюди притаскала?
25.03.2026 19:41 Ответить
+1
Те що 1000 шкіл в 77 регіонах займаються виготовленням військового спорядження і є законними військовими цілями.
25.03.2026 20:02 Ответить
+1
Про це можна просто заявити. І дивитись як вони намагатимуться вигадати іншу реальність, щоб пояснити, що це не правда.
25.03.2026 20:14 Ответить
і шо?
кому цікаво життя на болоті?
леся, нафіга ти це сюди притаскала?
25.03.2026 19:41 Ответить
Те що 1000 шкіл в 77 регіонах займаються виготовленням військового спорядження і є законними військовими цілями.
25.03.2026 20:02 Ответить
нажаль!
європєдокуколдам, це дуже не сподобається.
25.03.2026 20:09 Ответить
Про це можна просто заявити. І дивитись як вони намагатимуться вигадати іншу реальність, щоб пояснити, що це не правда.
25.03.2026 20:14 Ответить
Я і не казав що треба бити.
Принаймні зараз
25.03.2026 20:16 Ответить
хамас в больнічках, у школах будував ракети!
ви бачите, що роблять ****** толєрасти?
25.03.2026 20:19 Ответить
По ним і прилетіло. Було багато ниття і скиглення. На Натаньяху МКС ордер виписав і все! Де санкції проти Ізраїля? В ніздє !
25.03.2026 20:23 Ответить
Понад 1000 шкіл у Росії залучають учнів до виготовлення спорядження для армії,

У той час як в Україны шириться рух ухилянтів і всяка маєта суєта в тилу.

На Алеї українського війська в Києві відкрили пам'ятний знак на честь Національної гвардії України. Джерело: https://censor.net/ua/p3607096

Ціла "армія" вгодованих попів з'їхалася з'їхалася на похорон Філарета і т. д. і т. п. шириться рух ухилянтів, весна - агресор накопичує сили, а на фронті не стає вояків.

У тилу обрядність і патріотизим зашкалює...
25.03.2026 19:44 Ответить
В СССР була рутинна практика - залучати учнів та студентів на збирання урожаю в колгоспах.
25.03.2026 19:45 Ответить
Маленький кацап - це всерівно кацап, тобто, генетичний садист. Поки воно мале, цього не видно.
Але генетика - то серйозна наука.
25.03.2026 19:50 Ответить
Кремль решил выставить раболепие россиян против свободолюбия украинцев.
25.03.2026 20:19 Ответить
Ми в школі на уроках праці абсолютно бескоштовно робили фіксатори для вже збанкрутілого взуттєвого об'єднання "Київ" (це було за часів совка), яке шефствувало над нашою школою. Чому б школярам не робити зараз якісь корисні дрібниці для фронта? Ми ж воюємо? У мене малий на уроках праці все одно щось робить: то якісь піставки під чашки випиллювали, то якісь пірамідки з дерева вирізали. То чому б не вчитись, виготовляючи щось для фронта?
25.03.2026 20:30 Ответить
В Україні відсутня програма---ВСЕ ДЛЯ ФРОНТУ Коли б вона була,то старшокласникі могли б щось корисне робити для ЗСУ А от коли розмова про мобілізацію--то сотні постів на захист ухилянтов,сцикунів і ворогів України Інколи потрібно брати приклад і у ворога.,особливо якщо це дає користь для захисту держави.
25.03.2026 20:53 Ответить
 
 