Более 1000 школ в России привлекают учеников к изготовлению снаряжения для армии, - расследование
В Российской Федерации школьников все чаще привлекают к изготовлению снаряжения для военных в рамках обязательных уроков труда или технологии.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании изданий "Верстка" и "Не норма".
Как говорится в публикации, издания проанализировали более 50 миллионов постов из школьных пабликов в сети "ВКонтакте".
Привлечено более 1000 школ из 77 регионов РФ
Из полученных данных следует, что о подготовке снаряжения для российских военных отчитались более 1000 школ из 77 регионов РФ. Больше всего таких школ – в Башкортостане, Краснодарском крае и Татарстане, а меньше всего – в Москве. С каждым годом количество отчетов об уроках труда, на которых ученики делают что-то для нужд фронта, растет, говорится в расследовании.
Школьники изготовили не менее 57 наименований различного снаряжения
За время полномасштабной войны, как говорят исследователи, российские школьники изготовили не менее 57 наименований различного снаряжения для солдат. Речь идет об элементах экипировки и маскировки, окопных свечах, принадлежностях для сна и гигиены, продуктах.
Как отмечается, работа не оплачивается, отказаться от нее нельзя, поскольку речь идет об обязательной части учебной программы, говорится в публикации.
При этом в расследовании не учитывались посты о том, что дети создают предметы для фронта во внеурочное время, а также публикации о рисунках и письмах для российских военнослужащих.
Педагоги, с которыми поговорила "Верстка", отметили, что некоторые школьники не хотели выполнять задания. Они связали это с негативным отношением к войне, в частности - в их семьях.
"Под общим давлением они сдавались" и участвовали в работе, рассказала о своих учениках одна из учительниц.
