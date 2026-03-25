Более 1000 школ в России привлекают учеников к изготовлению снаряжения для армии, - расследование

В Российской Федерации школьников все чаще привлекают к изготовлению снаряжения для военных в рамках обязательных уроков труда или технологии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании изданий "Верстка" и "Не норма".

Как говорится в публикации, издания проанализировали более 50 миллионов постов из школьных пабликов в сети "ВКонтакте".

Из полученных данных следует, что о подготовке снаряжения для российских военных отчитались более 1000 школ из 77 регионов РФ. Больше всего таких школ – в Башкортостане, Краснодарском крае и Татарстане, а меньше всего – в Москве. С каждым годом количество отчетов об уроках труда, на которых ученики делают что-то для нужд фронта, растет, говорится в расследовании.

За время полномасштабной войны, как говорят исследователи, российские школьники изготовили не менее 57 наименований различного снаряжения для солдат. Речь идет об элементах экипировки и маскировки, окопных свечах, принадлежностях для сна и гигиены, продуктах.

Как отмечается, работа не оплачивается, отказаться от нее нельзя, поскольку речь идет об обязательной части учебной программы, говорится в публикации.

При этом в расследовании не учитывались посты о том, что дети создают предметы для фронта во внеурочное время, а также публикации о рисунках и письмах для российских военнослужащих.

Педагоги, с которыми поговорила "Верстка", отметили, что некоторые школьники не хотели выполнять задания. Они связали это с негативным отношением к войне, в частности - в их семьях.

"Под общим давлением они сдавались" и участвовали в работе, рассказала о своих учениках одна из учительниц.