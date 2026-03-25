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Новини В РФ учні виготовляють спорядження для армії
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Понад 1000 шкіл у Росії залучають учнів до виготовлення спорядження для армії, — розслідування

у Росії дітей залучають до виробництва екіпірування для військових

У Російській Федерації школярів дедалі частіше залучають до виготовлення спорядження для військових у межах обов’язкових уроків праці чи технології.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у розслідуванні видань "Верстка" і "Не норма".

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Як йдеться у публікації, видання проаналізували понад 50 мільйонів постів зі шкільних пабліків у мережі "ВКонтакте".

Залучено понад 1000 шкіл із 77 регіонів РФ

З отриманих даних випливає, що про підготовку спорядження для російських військових відзвітували понад 1000 шкіл із 77 регіонів РФ. Найбільше таких шкіл – у Башкортостані, Краснодарському краї й Татарстані, а найменше – у Москві. Із кожним роком кількість звітів про уроки праці, на яких учні роблять щось для потреб фронту, зростає, йдеться в розслідуванні.

Школярі виготовили щонайменше 57 найменувань різного спорядження

За час повномасштабної війни, як кажуть розслідувачі, російські школярі виготовили щонайменше 57 найменувань різного спорядження для солдатів. Йдеться про елементи екіпірування й маскування, окопні свічки, приладдя для сну й гігієни, продукти.

Як зазначається, робота не оплачується, відмовитися від неї не можна, оскільки йдеться про обов’язкову частину навчальної програми, йдеться у публікації.

При цьому в розслідуванні не враховували пости про те, що діти створюють предмети для фронту у позаурочний час, а також публікації про малюнки і листи для російських військовослужбовців.

Педагоги, з якими поговорила "Верстка", зауважили, що деякі школярі не хотіли виконувати завдання. Вони пов’язали це з негативним ставленням до війни, зокрема у їхніх сім’ях.

"Під загальним тиском вони здавалися" і брали участь у роботі, розповіла про своїх учнів одна з учительок.

Автор: 

армія рф (21408) росія (70670) школа (2320)
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Топ коментарі
+2
В Україні відсутня програма---ВСЕ ДЛЯ ФРОНТУ Коли б вона була,то старшокласникі могли б щось корисне робити для ЗСУ А от коли розмова про мобілізацію--то сотні постів на захист ухилянтов,сцикунів і ворогів України Інколи потрібно брати приклад і у ворога.,особливо якщо це дає користь для захисту держави.
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25.03.2026 20:53 Відповісти
+1
і шо?
кому цікаво життя на болоті?
леся, нафіга ти це сюди притаскала?
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25.03.2026 19:41 Відповісти
+1
Те що 1000 шкіл в 77 регіонах займаються виготовленням військового спорядження і є законними військовими цілями.
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25.03.2026 20:02 Відповісти

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