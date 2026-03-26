Петиция к Зеленскому о защите Карпат набрала 25 тыс. подписей
Петиция ветерана и эколога Андрея Тупикова, призвавшего внести законопроект о защите Карпат, собрала более 25 тысяч подписей.
Об этом пишет общественная инициатива "Голка", передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Ветеран требовал внести в парламент законопроект, который урегулирует особые условия устойчивого развития Карпатского региона и обеспечит охрану его уникальных природных комплексов, ландшафтов и культуры.
Инициатива должна сделать невозможными сплошные вырубки лесов, любые формы масштабного строительства и размещение связанной инженерной инфраструктуры на территориях выше 1000 метров над уровнем моря, а также на других природных участках, имеющих ключевое значение для сохранения биоразнообразия, водных ресурсов и ландшафтов.
Ветеран также подчеркнул, что крайне необходимо создать новые и расширить уже существующие природоохранные территории в Карпатах, в частности: заказники "Вольный Свидовец", "Полонина Гострая", "Полонина Красная", "Полонина Апецкая", "Полонина Бычков", "Лютянская Голица", "Верховинский Водораздельный хребет", национальных природных парков "Величественные Карпаты", "Верховинский".
Ходатайство об этом уже давно было подано в профильное министерство.
проблема не в екології, а в хабарях. а з цим ніхто не бореться.
То може вже краще горохом об стіну кидати, то й ж ефект...
Виборці зебіла ви ще не готові брати відповідальність за свій вибір ???
