РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11705 посетителей онлайн
Новости Незаконная вырубка лесов в Карпатах
916 16

Петиция к Зеленскому о защите Карпат набрала 25 тыс. подписей

Петиция о защите Карпат набрала 25 тысяч подписей

Петиция ветерана и эколога Андрея Тупикова, призвавшего внести законопроект о защите Карпат, собрала более 25 тысяч подписей.

Об этом пишет общественная инициатива "Голка", передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

Ветеран требовал внести в парламент законопроект, который урегулирует особые условия устойчивого развития Карпатского региона и обеспечит охрану его уникальных природных комплексов, ландшафтов и культуры.

Инициатива должна сделать невозможными сплошные вырубки лесов, любые формы масштабного строительства и размещение связанной инженерной инфраструктуры на территориях выше 1000 метров над уровнем моря, а также на других природных участках, имеющих ключевое значение для сохранения биоразнообразия, водных ресурсов и ландшафтов.

Читайте также: Львовский облсовет разрешил отдать 176 гектаров леса под строительство курорта с государственной поддержкой в Карпатах

Ветеран также подчеркнул, что крайне необходимо создать новые и расширить уже существующие природоохранные территории в Карпатах, в частности: заказники "Вольный Свидовец", "Полонина Гострая", "Полонина Красная", "Полонина Апецкая", "Полонина Бычков", "Лютянская Голица", "Верховинский Водораздельный хребет", национальных природных парков "Величественные Карпаты", "Верховинский".

Ходатайство об этом уже давно было подано в профильное министерство.

Читайте: Правительство разрешило связанной с экс-нардепом Ефимовым фирме строить ветряные мельницы в Карпатах

Автор: 

Карпаты (303) петиция (368)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
Петиція кажете? До тогосамого, того най, най? А природоохоронні закони, Конституція, та просто совість і здоровий глузд? То все на паузі?
То може вже краще горохом об стіну кидати, то й ж ефект...
показать весь комментарий
26.03.2026 08:41 Ответить
+4
В Буковелі іронічно посміхнулися.
показать весь комментарий
26.03.2026 08:41 Ответить
+4
петиція до самого царя)
показать весь комментарий
26.03.2026 08:44 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ага, зараз, так і розглянуть. там сбушніки з тцкашніками активно все забудовують незрозуміло за які кошти, а якийсь еклого хоче це зупинити. жесть.
показать весь комментарий
26.03.2026 08:36 Ответить
і погранці. ну ці й раніше забудовували.
показать весь комментарий
26.03.2026 08:37 Ответить
сбу, таможню, прокуратуру, дбр, беб, набу та медиків влк, ніхто не переплюне, погранці в хвості, а таких забуг як в сбу немає ніде
показать весь комментарий
26.03.2026 09:15 Ответить
Нічого не робити - теж не вихід.
показать весь комментарий
26.03.2026 08:42 Ответить
не робити з чим? з ким?

проблема не в екології, а в хабарях. а з цим ніхто не бореться.
показать весь комментарий
26.03.2026 08:43 Ответить
Ну то лізьте в помиральну яму.
показать весь комментарий
26.03.2026 08:49 Ответить
не хочу. сама лізь.
показать весь комментарий
26.03.2026 08:50 Ответить
не підпише,бо не на колінах.....
показать весь комментарий
26.03.2026 08:53 Ответить
В Карпатах краматорський бізнесмен,екс - народний депутат,Єфімов М.В. збирається наставити вітряків по всих Карпатах.Перечин разом з мером Краматорська (він же Голова ВЦА) Гончаренко,мабуть,планують зробити промисловим центром.Проводять релаксацію,під добрими намірами,все,думаю законно за рахунок краматорського міського бюджету.Петиція правильна, треба не дати щоб зникли Карпати
показать весь комментарий
26.03.2026 08:47 Ответить
правильна то правильна тут не посперечаєшся,але ви думаєте що,ті до кого звертаються що там робиться і за які гроші не знають???це навіть не смішно...
показать весь комментарий
26.03.2026 08:57 Ответить
Вітряк генерує інфразвук. Навіть хробаки від нього тікають. І бігом!
показать весь комментарий
26.03.2026 09:28 Ответить
Карпати вже ж були захищені. Але зелена банда все вирубала. Тепер існування і відновлення гір під великим питанням. Як і існування України
Виборці зебіла ви ще не готові брати відповідальність за свій вибір ???
показать весь комментарий
26.03.2026 09:03 Ответить
Бонезнав
Бонечитав
Бонедоповіли
показать весь комментарий
26.03.2026 09:10 Ответить
 
 