Петиція до Зеленського про захист Карпат набрала 25 тис. підписів

Петиція ветерана та еколога Андрія Тупікова, який закликав подати законопроєкт для захисту Карпат, набрала поанд 25 тис. підписів.

Про це пише громадська ініціатива "Голка", передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Ветеран вимагав подати до парламенту законопроєкт, що врегулює особливі умови сталого розвитку Карпатського регіону та забезпечить охорону його унікальних природних комплексів, ландшафтів та культури.

Ініціатива має унеможливити суцільні рубки лісів, будь‑які форми масштабного будівництва й розміщення пов’язаної інженерної інфраструктури на територіях вище 1000 метрів над рівнем моря, а також на інших природних ділянках, які мають ключове значення для збереження біорізноманіття, водних ресурсів і ландшафтів.

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Ветеран також наголошував, що вкрай необхідно створити нові та розширити вже наявні природоохоронні території в Карпатах, зокрема: заказників "Вільний Свидовець", "Полонина Гостра", "Полонина Красна", "Полонина Апецька", "Полонина Бичків", "Лютянська Голиця", "Верховинський Вододільний хребет", національних природних парків "Величні Карпати", "Верховинський".

Клопотання про це вже давно було подано до профільного міністерства.

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