РФ атаковала Черниговщину дронами: повреждена железнодорожная инфраструктура и пищевое предприятие. ФОТО
В Чернигове и области зафиксированы попадания дронов "Герань" по предприятиям и инфраструктуре. Есть раненый, разрушены дома и повреждены объекты связи.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Вячеслав Чаус.
В частности, около 15:00 был нанесен удар по территории пищевого предприятия в Чернигове, в результате чего повреждены склад, оборудование и продукция.
Вечером удары пришлись по транспортной инфраструктуре, в результате чего ранения получил 36-летний работник железной дороги, который сейчас находится в больнице.
Удары по области
В результате атак в селе Новгород-Северской громады разрушены жилые и хозяйственные постройки, пожары ликвидировали спасатели.
В Семеновской громаде зафиксированы попадания по объектам мобильной связи и котельной.
"Всего за сутки в области было 40 обстрелов и зафиксировано 62 взрыва", — добавил глава ОГА.
Последствия атак
