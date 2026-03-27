РФ атаковала Черниговщину дронами: повреждена железнодорожная инфраструктура и пищевое предприятие. ФОТО

В Чернигове и области зафиксированы попадания дронов "Герань" по предприятиям и инфраструктуре. Есть раненый, разрушены дома и повреждены объекты связи.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Вячеслав Чаус.

В частности, около 15:00 был нанесен удар по территории пищевого предприятия в Чернигове, в результате чего повреждены склад, оборудование и продукция.

Вечером удары пришлись по транспортной инфраструктуре, в результате чего ранения получил 36-летний работник железной дороги, который сейчас находится в больнице.

Удары по области

В результате атак в селе Новгород-Северской громады разрушены жилые и хозяйственные постройки, пожары ликвидировали спасатели.

В Семеновской громаде зафиксированы попадания по объектам мобильной связи и котельной.

"Всего за сутки в области было 40 обстрелов и зафиксировано 62 взрыва", — добавил глава ОГА.

