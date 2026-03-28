"Укрзализныця" усиливает физическую защиту энергетических объектов

"Укрзализныця" продолжает строительство защитных сооружений для собственных инфраструктурных объектов, прежде всего - подстанций, от которых зависит стабильность энергоснабжения железнодорожной сети, а значит - стабильность движения пассажирских и грузовых поездов.

Защита инфраструктуры с 2022 года

Как отмечается, развертывание защиты началось еще в 2022 году. В 2025 году началось строительство усиленных защитных сооружений для подстанций, ведь враг значительно увеличил силу и точность ударов по объектам железной дороги. Тогда по инициативе Минразвития "УЗ" было выделено более 800 млн грн на строительство первой очереди сооружений для защиты тяговых подстанций.

"К этой работе привлечены десятки железнодорожных бригад строителей и энергетиков, которые работают круглосуточно по всей стране. Большинство объектов первой очереди уже построено. В кратчайшие сроки.

Сейчас же, в рамках реализации Планов устойчивости, правительство финансирует расширение программы - строительство сооружений второй очереди. Подготовительные строительные работы начинаются немедленно, ведь задача - создать усиленную защиту и на новых объектах так же в кратчайшие сроки с соблюдением всех требований", - говорится в сообщении.

Вторая очередь проекта

Строительство обеих очередей защитных сооружений является частью общего Плана устойчивости Укрзализныци, который охватывает основные направления защиты и накопления резервов для быстрого восстановления. План реализуется в тесной координации и при поддержке Министерства развития общин и территорий, Кабинета Министров Украины и Сил безопасности и обороны страны. Вызовы меняются ежедневно, поэтому и планы действий регулярно пересматриваются, расширяются и адаптируются.

