"Укрзалізниця" нарощує фізичний захист енергетичних об’єктів

"Укрзалізниця" продовжує будівництво захисних споруд для власних інфраструктурних об’єктів, передусім - підстанцій, від яких залежить стабільність енергоживлення залізничної мережі, а відтак - стабільність руху пасажирських та вантажних поїздів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "УЗ".

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Захист інфраструктури з 2022 року

Як зазначається, розгортання захисту стартувало ще у 2022 році. У 2025 році розпочалося будівництво посилених захисних споруд для підстанцій, адже ворог значно наростив силу та точність ударів по об’єктах залізниці. Тоді за ініціативи Мінрозвитку "УЗ" було виділено понад 800 млн грн на будівництво першої черги споруд для захисту тягових підстанцій.

"У цю роботу залучено десятки залізничних бригад будівельників та енергетиків, які працюють 24/7 по всій країні. Більшість об’єктів першої черги вже зведено. В найкоротші терміни.

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Нині ж, в межах розгортання Планів стійкості, Уряд фінансує розширення програми - будівництво споруд другої черги. Підготовчі будівельні роботи розпочинаються негайно, адже задача - звести посилений захист й на нових об’єктах так само в найкоротші терміни з дотриманням усіх вимог", - йдеться у повідомленні.

Друга черга проєкту

Будівництво обох черг захисних споруд є частиною загального Плану стійкості Укрзалізниці, який охоплює основні напрямки захисту та накопичення резервів для швидкого відновлення. План розгортається в тісній координації та за підтримки Міністерства розвитку громад та територій, Кабінету Міністрів України та Сил безпеки й оборони країни. Виклики змінюються щодня, відтак і плани дій регулярно переглядаються, розширюються та адаптуються.

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