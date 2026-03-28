Рашисты нанесли удар по Камышевахе: ранена женщина
Одна женщина получила ранения в результате вражеской атаки на Запорожский район.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, россияне нанесли удар управляемыми авиабомбами по Камышевахе.
"Разрушены и повреждены дома и нежилые здания. Возник пожар. Ранена 70-летняя женщина. Ей оказана вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.
Более подробной информации на данный момент нет.
