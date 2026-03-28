Рашисты нанесли удар по Камышевахе: ранена женщина

Одна женщина получила ранения в результате вражеской атаки на Запорожский район.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, россияне нанесли удар управляемыми авиабомбами по Камышевахе.

"Разрушены и повреждены дома и нежилые здания. Возник пожар. Ранена 70-летняя женщина. Ей оказана вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Более подробной информации на данный момент нет.

Дивно,що люди й далі перебувають в зоні досяжності ((Чи не пора вже з такого периметру евакуйовувати людей?І не треба кричати зараз ,мовляв,куди((Все одно куди але подалі від обстрілів.
28.03.2026 15:34 Ответить
 
 