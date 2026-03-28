Рашисти ударили по Комишувасі: поранено жінку

Одна жінка поранена внаслідок ворожої атаки на Запорізький район.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

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За його словами, росіяни ударили керованими авіабомбами по Комишувасі.

"Зруйновані та пошкоджені будинки та нежитлові будівлі. Виникла пожежа. Поранена 70-річна жінка. Їй надана уся необхіна медична допомога", - йдеться у повідомленні.

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