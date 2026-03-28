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Новини Обстріли Запорізької області
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Рашисти ударили по Комишувасі: поранено жінку

Обстріли Запорізької області: 3 загиблих і 3 поранених

Одна жінка поранена внаслідок ворожої атаки на Запорізький район.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

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За його словами, росіяни ударили керованими авіабомбами по Комишувасі.

"Зруйновані та пошкоджені будинки та нежитлові будівлі. Виникла пожежа. Поранена 70-річна жінка. Їй надана уся необхіна медична допомога", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Доба на Запоріжжі: загинули 3 людини, ще 3 поранені. ФОТОрепортаж

Більше інформації на цю мить не відомо.

Автор: 

обстріл (35018) Запорізька область (5085) Запорізький район (693) Комишуваха (20)
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