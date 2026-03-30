Украина планирует запустить поезд в Болгарию через Румынию уже этим летом

Украина работает над запуском пассажирского железнодорожного сообщения с Болгарией через Румынию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития громад и территорий Алексей Кулеба.

Речь идет о тестовом рейсе, который планируется запустить уже этим летом в сотрудничестве трех стран.

Что известно о маршруте

По словам Кулебы, вопрос обсуждался во время встречи с министром транспорта и связи Болгарии Корманом Исмаиловым.

"Работаем над запуском пассажирского железнодорожного сообщения Украина – Болгария через Румынию. Цель – тестовый запуск уже этим летом в трехстороннем формате. Важно обеспечить конкурентное предложение", – отметил он.

Другие направления сотрудничества

Особое внимание стороны уделили развитию транспортной инфраструктуры.

Речь идет о стратегических транспортных коридорах, дунайском кластере и автомобильных перевозках. Также обсуждались цифровые решения, в частности внедрение электронной очереди на границе.

Кроме того, Украина и Болгария планируют сотрудничать в сфере безопасности судоходства в Черном море.

Ожидается, что уже в этом году стороны согласуют межправительственное соглашение о морском поиске и спасении.

