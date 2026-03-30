Україна планує запустити поїзд до Болгарії через Румунію вже цього літа

Україна працює над запуском пасажирського залізничного сполучення до Болгарії через Румунію.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

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Йдеться про тестовий рейс, який планують запустити вже цього літа у співпраці трьох країн.

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Що відомо про маршрут

За словами Кулеби, питання обговорювалося під час зустрічі з міністром транспорту та зв’язку Болгарії Корманом Ісмаїловим.

"Працюємо над запуском пасажирського залізничного сполучення Україна – Болгарія через Румунію. Мета – тестовий запуск уже цього літа у тристоронньому форматі. Важливо забезпечити конкурентну пропозицію", – зазначив він.

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Інші напрямки співпраці

Окрему увагу сторони приділили розвитку транспортної інфраструктури.

Йдеться про стратегічні транспортні коридори, дунайський кластер та автомобільні перевезення. Також обговорювали цифрові рішення, зокрема впровадження електронної черги на кордоні.

Крім того, Україна і Болгарія планують співпрацювати у сфері безпеки судноплавства в Чорному морі.

Очікується, що вже цього року сторони погодять міжурядову угоду щодо морського пошуку і порятунку.

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