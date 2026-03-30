Нацбанк поставил под сомнение компетентность гендиректора "Укрпочты" Смилянского: тот ответил, что "НБУ попутал берега"

Смилянский раскритиковал Нацбанк за прогнозы относительно "Укрпочты"

Генеральный директор АО "Укрпочта" Игорь Смилянский ответил на заявление Национального банка Украины, который поставил под сомнение его компетентность. 

Об этом он сказал в комментарии "5 Каналу", сообщает Цензор.НЕТ.

Смилянский ответил НБУ 

"НБУ немного "попутал берега" и понимание украинского законодательства. Точно так же, когда Национальный банк прокомментировал, если вы помните, год назад вопрос дефолта "Укрпочты". Прошу прощения, на основании чего? "Укрпочта" — в дефолте? Нет, работает, капитал положительный. Я как гражданин Украины надеюсь, что другие прогнозы, которые дает Национальный банк, немного лучше по качеству. Я им тогда сказал, что это х#йня, и могу сегодня в глаза повторить", — заявил Смилянский.

Что предшествовало?

  • Напомним, 17 марта сообщалось о том, что Национальный банк Украины оштрафовал "Укрпочту" на 255 тыс. грн. за нарушение требований законодательства Украины, регулирующего деятельность на платежном рынке.
  • "Укрпочта" уплатила штраф, наложенный на нее Национальным банком, однако заявила, что планирует обжаловать решение НБУ в суде.
  • Генеральный директор "Укрпочты" Смилянский, комментируя штраф, заявил о "давлении на компанию и очередной попытке заблокировать создание Укрпочта Банка".
  • В НБУ, в свою очередь, заявление Смилянского назвали попыткой "дискредитировать действия регулятора и ввести в заблуждение общественность относительно причин применения мер воздействия". Нацбанк также отметил, что "Укрпочта" длительное время не имела сформированного Наблюдательного совета, вместо этого там наблюдалось ненадлежащее распределение полномочий, единоличное управление учреждением генеральным директором, который, помимо операционной деятельности, осуществляет часть функций Наблюдательного совета, что привело к комплексным проблемам в работе компании.

"Системный характер нарушений в течение 2024–2026 годов, несмотря на предыдущие меры воздействия, ставит под сомнение качество корпоративного управления в компании и профессиональную компетентность ее руководителя – генерального директора Игоря Смилянского",говорится в заявлении.

Читайте также: Минэкономики объявило отбор нового состава наблюдательного совета "Укрпочты" после критики со стороны Нацбанка

Смілянський громадянин США і платить податки в США. За 2025 сплатив 2,4 млн.. Це жидівське падло яке не володіє в Україні навіть собачою будкю і пишається тим що тут в нього немає ні-чо-го - машину і квартиру орендує. Отакий собі "деожслужбовець- іноземець який використовує державну власність як приватне підприємство. Поштарі на життя заробляють ганебні копійки, а цей чорт сам собі нараховує мільйони...
30.03.2026 19:02 Ответить
Смілянський - типовий представник зеленої гопоти, черговий господар життя, тупе хамло, яке вирішило, що воно вхопило Бога за бороду і чомусь вважає себе крутим управлінцем. Одним словом, повний аналог зеленого мародера, який очолює банду таких самих як і він покидьків, які ведуть нашу державу в прірву.
30.03.2026 19:05 Ответить
P.S. Зарплата Трампа при вступі на посаду була 30 000 доларів, в той час Смілянський собі призначив офіційну зарплату 42 000 доларів (по курсу на той час). У мене одне питання - де лохи? Трамп лох чи в Україні щось треба виправити?
30.03.2026 19:05 Ответить
Нацбанк на грошах сидить і Смілянський з баблом дружить - 1.3. млн в міс
30.03.2026 18:51 Ответить
Смілянський занадто оборзів, напевно гарні зв'язки має.
Знову хамить, матюки.
Клієнтів обзиває повіями.
Коли його вже хтось заткне?
30.03.2026 18:52 Ответить
Вірно,має. Причому,як у Києві так і в Ізраїлі...
30.03.2026 19:03 Ответить
Нацбанк також зазначив, що "Укрпошта" тривалий час не мала сформованої Наглядової ради, натомість там був неналежний розподіл повноважень, одноосібне керування установою генеральним директором, який, окрім операційної діяльності, здійснює частину функцій Наглядової ради, що призвело до комплексних проблем у роботі компанії.Це що за аналіз ???Осли.плять ..Аналізуйте фінансову діяльність.Дебет кредит сальдо в нуль.Апаличкою з надписом НБУ.можна і в лайні покопирсатися...
30.03.2026 19:01 Ответить
Про фінансову діяльність:
Укрпошта давно уже збиткова - не один рік. Це і так всім відомо.
30.03.2026 19:03 Ответить
Це і так всім відомо.---давай вже показуй якийсь фінансовий звіт за підписом НБУ...Маєш?
30.03.2026 19:07 Ответить
Нащо НБУ, якщо Укрпошта сама щороку звітність публікує зі збитками?
До речі, до Смілянського вона була прибутковою!
30.03.2026 19:17 Ответить
А хтось ще сумнівається в його некомпетентності???
Він такий самий нездара, як і решта кого призначає на посади Володимир Олександрович або Свириденко.

З.п.Смілянського 700 тис.грн. на місяць. Укрпошта в повній дупі ще з 2000-х років, а він тішиться що вони нову поштову марку випустили.🤷‍♂️
Імбецил!🤬🤦‍♂️
30.03.2026 19:04 Ответить
Заради справедливості - Смілянський став ген.директором Укрпошти задовго до зеленої влади, з липня 2016 року. Те, що він зараз оборзів, це так. Якщо ти хочеш бути банком, а Укрпошта давно цього хоче - то, вибачте, треба виконувати вказівки регулятора, тобто Нацбанку
30.03.2026 19:21 Ответить
Погугліть його біографію. Хто він такий і хто його призначив. Це ще один ахмєтівський менеджер. Тільки його призначили задовго до Зеленського.
30.03.2026 19:29 Ответить
Якщо бути абсолютно відвертим то, що Укрпошта, що НБУ абсолютне дно, яке немає нічого спільного з розвитком, обі державні установи заточені грабувати.
30.03.2026 19:12 Ответить
Для того щоб таких хитродупих з США та Ізраїлю в Україні було багато Зєлєнскій і прийняв "закон про множиннє громадянство". Шалом, придурки...
30.03.2026 19:16 Ответить
ну і в чому суть звинувачення від НБУ? Фінансова діяльність з +. А стосовно наглядової ради чомусь забули міндічгейт з дуже єфективною наглядової радою.
Якась туфта
30.03.2026 19:17 Ответить
не знаю, що там з керівництвом, але послугами Укрпошти користуюсь і задоволений. Зараз швидкість доставки на одному рівні з НП, а ціни набагато нижчі.
30.03.2026 19:26 Ответить
 
 