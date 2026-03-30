Нацбанк поставил под сомнение компетентность гендиректора "Укрпочты" Смилянского: тот ответил, что "НБУ попутал берега"

Генеральный директор АО "Укрпочта" Игорь Смилянский ответил на заявление Национального банка Украины, который поставил под сомнение его компетентность.

Об этом он сказал в комментарии "5 Каналу", сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Смилянский ответил НБУ

"НБУ немного "попутал берега" и понимание украинского законодательства. Точно так же, когда Национальный банк прокомментировал, если вы помните, год назад вопрос дефолта "Укрпочты". Прошу прощения, на основании чего? "Укрпочта" — в дефолте? Нет, работает, капитал положительный. Я как гражданин Украины надеюсь, что другие прогнозы, которые дает Национальный банк, немного лучше по качеству. Я им тогда сказал, что это х#йня, и могу сегодня в глаза повторить", — заявил Смилянский.

Что предшествовало?

Напомним, 17 марта сообщалось о том, что Национальный банк Украины оштрафовал "Укрпочту" на 255 тыс. грн. за нарушение требований законодательства Украины, регулирующего деятельность на платежном рынке.

"Укрпочта" уплатила штраф, наложенный на нее Национальным банком, однако заявила, что планирует обжаловать решение НБУ в суде.

Генеральный директор "Укрпочты" Смилянский, комментируя штраф, заявил о "давлении на компанию и очередной попытке заблокировать создание Укрпочта Банка".

В НБУ, в свою очередь, заявление Смилянского назвали попыткой "дискредитировать действия регулятора и ввести в заблуждение общественность относительно причин применения мер воздействия". Нацбанк также отметил, что "Укрпочта" длительное время не имела сформированного Наблюдательного совета, вместо этого там наблюдалось ненадлежащее распределение полномочий, единоличное управление учреждением генеральным директором, который, помимо операционной деятельности, осуществляет часть функций Наблюдательного совета, что привело к комплексным проблемам в работе компании.

"Системный характер нарушений в течение 2024–2026 годов, несмотря на предыдущие меры воздействия, ставит под сомнение качество корпоративного управления в компании и профессиональную компетентность ее руководителя – генерального директора Игоря Смилянского", – говорится в заявлении.

