Нацбанк поставив під сумнів компетентність гендиректора "Укрпошти" Смілянського: той відповів, що "це п#здьож"

Гендиректор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський відповів на заяву Національного банку України, який поставив під сумнів його компетентність.

Про це він сказав у коментарі "5 Каналу", повідомляє Цензор.НЕТ.

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Смілянський відповів НБУ

"НБУ трохи "втратив береги" і розуміння українського законодавства. Так само, коли Національний банк прокоментував, якщо ви пам’ятаєте, рік тому питання дефолту "Укрпошти". Я перепрошую, на підставі чого? "Укрпошта" - у дефолті? Ні, працює, капітал позитивний. Я як громадянин України сподіваюся, що інші прогнози, які дає Національний банк, трохи кращі за якістю. Я їм тоді сказав, що це п#зд#ж, і можу сьогодні в очі повторити", - заявив Смілянський.

Що передувало?

Нагадаємо 17 березня повідомлялося про те, що Національний банк України оштрафував "Укрпошту" на 255 тис. грн. за порушення вимог законодавства України, що регулює діяльність на платіжному ринку.

"Укрпошта" сплатила штраф, який Національний банк наклав на неї, проте заявила, що планує оскаржувати рішення НБУ через суд.

Гендиректор "Укрпошти" Смілянський, коментуючи штраф, заявив про "тиск на компанію і чергову спробу заблокувати створення Укрпошта Банку".

У НБУ своєю чергою заяву Смілянського назвали спробою "дискредитувати дії регулятора та ввести в оману громадськість щодо причин застосування заходів впливу". Нацбанк також зазначив, що "Укрпошта" тривалий час не мала сформованої Наглядової ради, натомість там був неналежний розподіл повноважень, одноосібне керування установою генеральним директором, який, окрім операційної діяльності, здійснює частину функцій Наглядової ради, що призвело до комплексних проблем у роботі компанії.

"Системний характер порушень протягом 2024–2026 років, незважаючи на попередні заходи впливу, ставить під сумнів якість корпоративного управління в компанії та професійну компетентність її керівника – генерального директора Ігоря Смілянського", - сказано в заяві.

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