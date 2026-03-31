Оккупанты безуспешно атаковали позиции Сил обороны на Харьковском и Лиманском направлениях, - ГОС
Украинские военные остановили наступления РФ на Южно-Слобожанском, Купянском и Лиманском направлениях. Враг понес потери и отступил.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Группировке объединенных сил.
"За прошедшие сутки подразделения Группировки объединенных сил отразили 18 атак захватчиков.
Силы обороны продолжают наносить противнику потери в живой силе и технике в ходе напряженных оборонительных боев", — говорится в сообщении.
Боевые действия
На Южно-Слобожанском направлении за прошедшие сутки наши защитники отразили штурмовые действия противника в Волчанске, в районе Старицы и в сторону Хатнего.
На Великобурлукском направлении враг продолжает вести воздушную разведку и накапливает силы и средства для возобновления штурмовых действий.
На Купянском направлении вчера противник пытался прорвать нашу оборону в направлении Новоосинового, Куриловки, Боровской Андреевки, Песчаного и Купянска. Успеха не добился. Понес потери, отступил.
На Лиманском направлении оккупанты безуспешно атаковали наши позиции вблизи населенных пунктов Дробышево и Новоегоровка.
