Оккупанты безуспешно атаковали позиции Сил обороны на Харьковском и Лиманском направлениях, - ГОС

Украинские военные остановили наступления РФ на Южно-Слобожанском, Купянском и Лиманском направлениях. Враг понес потери и отступил.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Группировке объединенных сил.

"За прошедшие сутки подразделения Группировки объединенных сил отразили 18 атак захватчиков.

Силы обороны продолжают наносить противнику потери в живой силе и технике в ходе напряженных оборонительных боев", — говорится в сообщении.

На Южно-Слобожанском направлении за прошедшие сутки наши защитники отразили штурмовые действия противника в Волчанске, в районе Старицы и в сторону Хатнего.

На Великобурлукском направлении враг продолжает вести воздушную разведку и накапливает силы и средства для возобновления штурмовых действий.

На Купянском направлении вчера противник пытался прорвать нашу оборону в направлении Новоосинового, Куриловки, Боровской Андреевки, Песчаного и Купянска. Успеха не добился. Понес потери, отступил.

На Лиманском направлении оккупанты безуспешно атаковали наши позиции вблизи населенных пунктов Дробышево и Новоегоровка.

