Окупанти безуспішно атакували позиції Сил оборони на Харківському та Лиманському напрямках, - УОС

Українські військові зупинили штурми РФ на Південно-Слобожанському, Куп’янському та Лиманському напрямках. Ворог зазнав втрат і відступив.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Угрупованні об'єднаних сил.

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"Протягом минулої доби підрозділи Угруповання об’єднаних сил зупинили 18 атак загарбників.

Сили оборони продовжують завдавати противнику втрат у живій силі та техніці в ході напружених оборонних боїв", - йдеться в повідомленні.

Бойові дії

На Південно-Слобожанському напрямку протягом минулої доби наші оборонці відбили штурмові дії противника у Вовчанську, в районі Стариці та у бік Хатнього.

На Великобурлуцькому напрямку ворог продовжує ведення повітряної розвідки та накопичує сили та засоби для поновлення штурмових дій.

На Куп’янському напрямку вчора противник намагався прорвати нашу оборону в напрямку Новоосинового, Курилівки, Борівської Андріївки, Піщаного та Куп’янська. Успіху не мав. Зазнав втрат, відійшов.

На Лиманському напрямку окупанти безуспішно атакували наші позиції поблизу населених пунктів Дробишеве та Новоєгорівка.

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