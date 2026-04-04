За сутки на фронте произошло 157 боевых столкновений. ВСУ сдерживают наступление РФ на нескольких направлениях, - Генштаб. КАРТА

Силы обороны отражают попытки оккупантов укрепить свои позиции и продвигаться вглубь территории Украины, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике. Всего за прошедшие сутки зафиксировано 157 боевых столкновений.

Обстрелы Украины

Вчера противник нанес три ракетных удара с применением 37 ракет и 80 авиационных ударов, сбросив 260 управляемых авиабомб. Кроме того, он применил 10491 дрон-камикадзе и осуществил 3850 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, 119 из них - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности, в районах населенных пунктов:

в Днепропетровской области – Великомихайловка, Писанцы, Покровское, Богодаровка;

в Запорожской области от авиаударов пострадали Воздвижовка, Долинка, Ровно, Копани, Новониколаевка, Вильчанка, Гуляйпольское, Обще, Заречное.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки противник нанес 7 авиационных ударов с применением 18 КАБ, осуществил 134 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 21 - с применением РСЗО. Зафиксировано три боестолкновения.

На Южно-Слобожанском направлении враг пять раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районах Старицы, Красного Первого и в сторону Цегельного, Вильчи.

На Купянском направлении враг восемь раз атаковал в районе Боровской Андреевки и в сторону Ковшаровки, Новоосиново, Новоплатоновки.

На Лиманском направлении противник атаковал дважды, пытаясь вклиниться в нашу оборону в сторону Дибровы и Новосергиевки.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили пять попыток оккупантов продвинуться вперед в районах Рай-Александровки, Платоновки и недалеко от Звановки.

На Краматорском направлении враг активных наступательных действий не проводил.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Если люди не идут воевать – их приходится мобилизовать. "Чудес" от изменений в работе ТЦК не будет, - Буданов

На Константиновском направлении противник совершил 23 атаки в районах населенных пунктов Клебан-Бык, Плещиевка, Иванополье, Русин Яр и в сторону Ильиновки, Софиевки, Новопавловки, Кучерова Яра, Константиновки и Степановки.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ситуация на востоке: В районах Покровска и Мирнограда продолжаются интенсивные бои, - ГВ "Схід"

На Покровском направлении наши защитники остановили 35 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Белицкое, Шевченко, Родинское, Новоалександровка, Гришино, Сергеевка, Удачное, Муравка, Новониколаевка, Новоподогороднее, Новопавловка, Мирноград, Покровск, Молодецкое и Новый Донбасс.

На Александровском направлении противник атаковал восемь раз в районах населенных пунктов Андреевка-Клевцово, Сичневое, Злагода, Новогригоровка, Красногорское, Степовое и Александроград.

На Гуляйпольском направлении произошло 16 атак оккупантов в районах населенных пунктов Гуляйполе, Еленокстантиновка, Варваровка, Зеленое и в сторону Доброполья, Прилук, Горного, Чаривного, Зализнычного, Цветкового.

На Ореховском направлении наши защитники остановили две попытки противника продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Степовое и Степногорск.

На Приднепровском направлении агрессор осуществил пять штурмовых действий в сторону Антоновского моста и Голой Пристани.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Удары по врагу

Украинские защитники продолжают систематическое уничтожение врага, оказывают эффективное сопротивление на всех участках фронта.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны поразила три района сосредоточения живой силы и техники противника.

Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют 1110 человек. Также враг потерял два танка, четыре боевые бронированные машины, 85 артиллерийских систем, три реактивные системы залпового огня, 2387 беспилотных летательных аппаратов, 26 крылатых ракет и 199 единиц автомобильной техники.