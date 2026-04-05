Более миллиона украинцев получили кэшбэк на топливо, — Свириденко
В Украине продолжает действовать программа компенсаций за покупку топлива, которой уже воспользовались более 1,3 млн граждан. Она предусматривает частичный возврат средств за покупку бензина, дизельного топлива и автогаза.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении премьер-министра Юлии Свириденко в Telegram.
По словам главы правительства, украинцы получают 15% компенсации за дизель, 10% — за бензин и 5% — за автогаз. В денежном эквиваленте это позволяет экономить до 11 гривен на литре дизельного топлива и около 2 гривен на автогазе. Максимальный размер кэшбэка может достигать 1000 гривен в месяц.
"Уже 1,3 млн украинцев воспользовались кэшбэком на топливо. Это реальная поддержка граждан в условиях роста цен", — отметила премьер-министр.
Как работает программа кэшбэка на топливо
Компенсация начисляется за покупки на автозаправочных станциях, присоединившихся к государственной инициативе. На данный момент в программе участвуют более 150 сетей АЗС — как крупные операторы, так и региональные компании.
Полученные средства можно использовать для оплаты коммунальных услуг, покупки лекарств, продуктов украинского производства, книг или направить на поддержку Сил обороны Украины.
Отдельно отмечается, что в рамках более широкой программы "Национальный кэшбэк" уже зарегистрировано 4,4 млн пользователей. С момента запуска кэшбэка на топливо украинцы открыли более 200 тысяч новых счетов.
Причины введения и сроки действия
Инициатива была запущена в ответ на повышение стоимости топлива, которое началось в марте. Программа носит временный характер и действует с 20 марта по 1 мая.
Правительство рассчитывает, что такая поддержка поможет частично компенсировать расходы граждан и снизить финансовую нагрузку на домохозяйства в условиях роста цен.
- Ранее мы сообщали, что Кабинет Министров Украины за неполные три месяца 2026 года потратил около 78% средств, предусмотренных в резервном фонде госбюджета.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ти диви, а як треба, то солов'їною щебечуть, як соловейки.
📣 Павло Розенко:
⚡️Відповідаю Данилу Гетманцеву.
Фінансова криза настане через ваші безглузді, непрофесійні і популістичні дії!
☝️Викидати сотні мільярдів на популізм, ****** (паливній мафії), нацтелемарафону, на «контент» (структурам Єрмака-Міндича), «зимову 1000 підтримку» суддям, депутатам, прокурорам, міністрам та іншим «не бідним». А зараз піднімати податки людям і бізнесу?
Це ВАША політика, а не МВФ чи ЄС
🔥Дуже сподіваюсь, що депутати ніколи не проголосують ці за законопроекти про підвищення податків, платежів і зборів!!
Якщо зараз ми не зупинемо цю провальну логіку: «лютий популізм, а потім бігом піднімати податки», буде біда. 🤦♂️￼ Всі тексти доступні для копіювання на моєму телеграм-каналі
Значить програма Уряду - "Собачий кешбек"
Умови участі: «Тільки для ідентифікованих хвостиків»
Для того, щоб система нарахувала кошти, господар має дотримуватися трьох «цифрових» кроків:
1. Електронний паспорт у «Дії»
Кешбек нараховується лише на собак, які мають мікрочип та зареєстровані в Єдиному державному реєстрі домашніх тварин.
Логіка проста: немає реєстрації - немає субсидії на корм.
2. Прив'язка картки «Зроблено в Україні»
Як і в оригінальній програмі, виплати надходять на спеціальну віртуальну або фізичну картку в обраному банку. Саме через неї система бачить, що ви купили саме «песячі» товари в зоомагазинах-партнерах.
3. Ветеринарний «ТО»
Щоб підтвердити статус активного учасника програми, пес має вчасно проходити щорічну вакцинацію від сказу, що автоматично відображається в реєстрі. Це гарантує, що допомогу отримують відповідальні власники.
Розміри компенсації
Відсоток кешбеку залежить від категорії товарів, що критично важливі для здоров'я собаки:
15% - за лікувальний корм та ветеринарні препарати. Це аналог «дизеля» для спецтехніки: найважливіша категорія для підтримки життєдіяльності.
10% - за базовий сухий та вологий корм. Основне «пальне» для енергії вашого пса.
5% - за іграшки, амуніцію та ласощі. Додаткові витрати, що роблять життя комфортнішим.
📈 Економічна вигода
У грошовому еквіваленті це дозволить власникам суттєво заощаджувати на щоденних витратах:
Економія до 45 гривень на кожному кілограмі преміального корму.
Близько 10 гривень економії на кожній пачці гігієнічних пакетів або ласощів.
🚫 Ліміти та умови
Щоб програма була доступною для всіх, встановлюються певні обмеження:
Максимальний розмір кешбеку: до 1000 гривень на місяць на одного власника (або на одну зареєстровану тварину).
а на обладнання для ЗСУ нехай "порохоботи" збирають..
Україна, особливо під час війни, - країна можливостей для зеленських мародерів..