Более миллиона украинцев получили кэшбэк на топливо, — Свириденко

В Украине продолжает действовать программа компенсаций за покупку топлива, которой уже воспользовались более 1,3 млн граждан. Она предусматривает частичный возврат средств за покупку бензина, дизельного топлива и автогаза.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении премьер-министра Юлии Свириденко в Telegram.

По словам главы правительства, украинцы получают 15% компенсации за дизель, 10% — за бензин и 5% — за автогаз. В денежном эквиваленте это позволяет экономить до 11 гривен на литре дизельного топлива и около 2 гривен на автогазе. Максимальный размер кэшбэка может достигать 1000 гривен в месяц.

"Уже 1,3 млн украинцев воспользовались кэшбэком на топливо. Это реальная поддержка граждан в условиях роста цен", — отметила премьер-министр.

Как работает программа кэшбэка на топливо

Компенсация начисляется за покупки на автозаправочных станциях, присоединившихся к государственной инициативе. На данный момент в программе участвуют более 150 сетей АЗС — как крупные операторы, так и региональные компании.

Полученные средства можно использовать для оплаты коммунальных услуг, покупки лекарств, продуктов украинского производства, книг или направить на поддержку Сил обороны Украины.

Отдельно отмечается, что в рамках более широкой программы "Национальный кэшбэк" уже зарегистрировано 4,4 млн пользователей. С момента запуска кэшбэка на топливо украинцы открыли более 200 тысяч новых счетов.

Причины введения и сроки действия

Инициатива была запущена в ответ на повышение стоимости топлива, которое началось в марте. Программа носит временный характер и действует с 20 марта по 1 мая.

Правительство рассчитывает, что такая поддержка поможет частично компенсировать расходы граждан и снизить финансовую нагрузку на домохозяйства в условиях роста цен.

  • Ранее мы сообщали, что Кабинет Министров Украины за неполные три месяца 2026 года потратил около 78% средств, предусмотренных в резервном фонде госбюджета.

Безглуздий кешбек, такий самий безглуздий як і уряд Свириденко і такий самий безглуздий як Президент Зеленський.
05.04.2026 18:39 Ответить
Краще б виплати в ЗСУ збільшили замість оцих всіх кешбеків, *******, УЗ-3000...
05.04.2026 18:36 Ответить
Із Франції видніше, звісно... До речі, у вас Макрон розумніше поступив - знизив акциз на пальне і не вводив ніякий кешбек.
05.04.2026 18:47 Ответить
ну якщо б той понад мільйон не був безглуздим, а всі ці кешбеки віддав ЗСУ, то такі кешбеки ми вітаємо, побільше б їх, щодня і різних! а якщо забере собі, то не такі вже й безглузді ті, хто це видумав! бо як в тому кіні про буратіну - на жадіну нє нужен нож, єму покажеш мєдний грош і дєлай с нім всьо шо хош!
05.04.2026 18:49 Ответить
Навалили купу лайна і ліплять з неї цукерки для лохторату. На більше ця шобла не здатна. А ні, ще здатна красти.
05.04.2026 20:37 Ответить
то хіба погано мати потужний мільйон довольних і счастлівих псів? хоч хтось від цього потужного рішення в плюсі!
05.04.2026 18:43 Ответить
Отрима богаті а не бідні.
05.04.2026 18:36 Ответить
Краще б виплати в ЗСУ збільшили замість оцих всіх кешбеків, *******, УЗ-3000...
05.04.2026 18:36 Ответить
А щоб ти за твої кешбеки отримала вирок за розвал економіки!
05.04.2026 18:41 Ответить
Із Франції видніше, звісно... До речі, у вас Макрон розумніше поступив - знизив акциз на пальне і не вводив ніякий кешбек.
05.04.2026 18:47 Ответить
Цей свіженький, гадаю, тут за свій "кешбек" працює. При будь якій нагоді/події на порохоботів діжку лайна вилити треба.
05.04.2026 20:11 Ответить
Кацап, тут воткі нєт. Іди собі додому.

Ти диви, а як треба, то солов'їною щебечуть, як соловейки.
05.04.2026 18:50 Ответить
І так, критикують кешбек і Юлька, і Железняк. Вони що порохобти?
05.04.2026 18:55 Ответить
йди вже кацап на йух.
05.04.2026 20:55 Ответить
Залив двадцятку вчора. Отримав 140 грн кешбека. Через місяць кошти потраплять на картку, навіть на блістер пігулок не вистачить
05.04.2026 18:49 Ответить
Це тобі пенсіонери заплатили. У них грошей мало...
05.04.2026 18:52 Ответить
Як мало?! В березні пенсії перерахували аж по 400 грн добавили. А ви кажете мало...
05.04.2026 19:35 Ответить
Щоб проїхати на дачу тариф був 25 гр. Зараз 50 гр. Їздять тіки пенсіонери, шоб щось виростити на участках для харчування бо з пенсією у 2800 з тими цінами - хрін шо купеш. Ну звісно, шо за автівками їздять самі обездолені. Та шоб цьому шлімазелу хрін на лобі виріс - шоб всі бачили який він поц.
05.04.2026 19:56 Ответить
А шо це за пенсія 2800?
05.04.2026 20:52 Ответить
Є й по 250 000. А чого ти так недружелюбно? Я розумію, що ти возмущьон якщо в тебе 2800. У мєї дружини наприклад 4500 за 40 років роботи педагогом. А 2800 це за скільки стажу?
05.04.2026 23:02 Ответить
Зачем вздувать цены и тут же часть их возвращать? А затем, что это через ФСБ-шную Дию.
05.04.2026 18:55 Ответить
Зароблять ті, хто барижить паливом, за рахунок населення. В жодній країні світу немає ніяких "кешбеків з ********", і тільки наше зелене плем'я нікчем "додумалося", як ще пограбувати народ.
06.04.2026 01:13 Ответить
Одно другому не мешает.
06.04.2026 07:31 Ответить
Ці 1,3 мільйони українців випадково не ті ж самі, що подали заявки на безкоштовні 3 тис.км подорожей Укрзалізницею?
05.04.2026 18:58 Ответить
ти не розумієш як технічно це працює, тому пишеш маячню
05.04.2026 19:58 Ответить
В країні гроші закінчуються, а вони продовжують зливати залишки на кешбекі, на яких дуже легко вкрасти, бо важко порахувати, скяльки грошей насправді пішло людям, а скільки вкрали
05.04.2026 18:59 Ответить
Особливо водії автомобілів преміум класу зраділи, а солдати в окопах мабуть ні. Дурні у владі, біда країні.
05.04.2026 19:18 Ответить
Особливо "зраділи" ті, хто взагалі не заправляється. Вони в екстазі він того, що їхні податки розбазарюють на нікчемні прожекти заради піару пересидента.
06.04.2026 01:16 Ответить
𝑺𝒂𝒎𝒂𝒓𝒔𝒌𝒂 🇺🇦:
📣 Павло Розенко:
⚡️Відповідаю Данилу Гетманцеву.
Фінансова криза настане через ваші безглузді, непрофесійні і популістичні дії!
☝️Викидати сотні мільярдів на популізм, ****** (паливній мафії), нацтелемарафону, на «контент» (структурам Єрмака-Міндича), «зимову 1000 підтримку» суддям, депутатам, прокурорам, міністрам та іншим «не бідним». А зараз піднімати податки людям і бізнесу?
Це ВАША політика, а не МВФ чи ЄС
🔥Дуже сподіваюсь, що депутати ніколи не проголосують ці за законопроекти про підвищення податків, платежів і зборів!!
Якщо зараз ми не зупинемо цю провальну логіку: «лютий популізм, а потім бігом піднімати податки», буде біда. 🤦‍♂️￼ Всі тексти доступні для копіювання на моєму телеграм-каналі
05.04.2026 19:23 Ответить
Скоро можуть почати друкувати гроші, злетять ціни. Невідомо що буде з тими 50 млрд.ЄС. Що буде з бюджетом на другу половину 2026. І що буде з соціальними виплатами Ну зате - кешбек і тисяча далеко не бідним, вже не кажучи про усякі марахвони. Популізм, який переходить в державний бандитизм.
05.04.2026 23:06 Ответить
Нормальною мовою це називається "підкуп виборців."
05.04.2026 19:25 Ответить
НОРМАЛЬНОЮ МОВОЮ ЦЕ НАЗИВАЄТЬСЯ РОЗБАРЮВАННЯМ КОШТІВ ПІД ЧАС СТРАШНОЇ ВІЙНИ !!! ЦЕ ЗЛОЧИН , ЗА ЯКИЙ СТЮАРДЕСА МАЄ СИДІТИ !!!
05.04.2026 19:54 Ответить
Уряд не вважає це безглуздою і шкідливою ідеєю розбазарити останні бюджетні гроші та злити їх у " бачок". Зараз потрібна не піарна компанія чергових президентських забаганок, а навпаки знизити податки на пальне, хоча б на час цієї кризової хвилі, як це зараз роблять у європейських країнах. Влада, схоже, вирішила просто допомогти власникам АЗС стати мільйонерами, а бюджет буде наповнювати за рахунок збільшення цін та податків з простих українців.
05.04.2026 19:42 Ответить
Сім мільйонів бідних українців , що володіють машинами.... зільоні кончені ДОЛБОЙОБИ !!!!!
05.04.2026 19:53 Ответить
Конченые
05.04.2026 19:59 Ответить
Так якого ще б кешбека придумати? О наступний буде тим українцям у кого є чотирьох лапі улюбленці, почнемо з собак.
Значить програма Уряду - "Собачий кешбек"
Умови участі: «Тільки для ідентифікованих хвостиків»
Для того, щоб система нарахувала кошти, господар має дотримуватися трьох «цифрових» кроків:

1. Електронний паспорт у «Дії»
Кешбек нараховується лише на собак, які мають мікрочип та зареєстровані в Єдиному державному реєстрі домашніх тварин.
Логіка проста: немає реєстрації - немає субсидії на корм.

2. Прив'язка картки «Зроблено в Україні»
Як і в оригінальній програмі, виплати надходять на спеціальну віртуальну або фізичну картку в обраному банку. Саме через неї система бачить, що ви купили саме «песячі» товари в зоомагазинах-партнерах.

3. Ветеринарний «ТО»
Щоб підтвердити статус активного учасника програми, пес має вчасно проходити щорічну вакцинацію від сказу, що автоматично відображається в реєстрі. Це гарантує, що допомогу отримують відповідальні власники.

Розміри компенсації
Відсоток кешбеку залежить від категорії товарів, що критично важливі для здоров'я собаки:
15% - за лікувальний корм та ветеринарні препарати. Це аналог «дизеля» для спецтехніки: найважливіша категорія для підтримки життєдіяльності.
10% - за базовий сухий та вологий корм. Основне «пальне» для енергії вашого пса.
5% - за іграшки, амуніцію та ласощі. Додаткові витрати, що роблять життя комфортнішим.

📈 Економічна вигода
У грошовому еквіваленті це дозволить власникам суттєво заощаджувати на щоденних витратах:
Економія до 45 гривень на кожному кілограмі преміального корму.
Близько 10 гривень економії на кожній пачці гігієнічних пакетів або ласощів.

🚫 Ліміти та умови
Щоб програма була доступною для всіх, встановлюються певні обмеження:
Максимальний розмір кешбеку: до 1000 гривень на місяць на одного власника (або на одну зареєстровану тварину).
05.04.2026 20:07 Ответить
Куди йдуть цi грошi хйз.
05.04.2026 20:15 Ответить
Так, саме "туди" вони і йдуть...
06.04.2026 01:21 Ответить
А треба щоб і свиридеко із своїм урядом теж отримала - термін тюрми за своої непроофесійні дії і сприяння розкрадання бюджетних і інших коштів
05.04.2026 20:28 Ответить
А 30млн заплатили той кешбек.
05.04.2026 20:33 Ответить
А 73 процентам,которые за кордоном,будут выплачивать кешбек?
05.04.2026 20:37 Ответить
Утріться, порохоботи! Проблему з пальним вирішено!
05.04.2026 20:56 Ответить
Вона хоч знає значення цього слова?🤦
05.04.2026 20:57 Ответить
аууу, є тут хоч один із... понад 1,3 млн громадян. ?
05.04.2026 22:00 Ответить
Ну і що?
05.04.2026 22:03 Ответить
"понад мільйон" транзакцій державного (нашого) бабла з якоюсь-там комісією, копійка до копійки (хто там буде рахувати) - комусь із екіпажу дерьмової стюардеси "хатинка на островах"..
а на обладнання для ЗСУ нехай "порохоботи" збирають..
Україна, особливо під час війни, - країна можливостей для зеленських мародерів..
06.04.2026 04:13 Ответить
Пересел на велосипед, не купил ни одного литра бензина!!! *** вам!!
06.04.2026 12:40 Ответить
 
 