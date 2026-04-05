Более миллиона украинцев получили кэшбэк на топливо, — Свириденко

В Украине продолжает действовать программа компенсаций за покупку топлива, которой уже воспользовались более 1,3 млн граждан. Она предусматривает частичный возврат средств за покупку бензина, дизельного топлива и автогаза.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении премьер-министра Юлии Свириденко в Telegram.

По словам главы правительства, украинцы получают 15% компенсации за дизель, 10% — за бензин и 5% — за автогаз. В денежном эквиваленте это позволяет экономить до 11 гривен на литре дизельного топлива и около 2 гривен на автогазе. Максимальный размер кэшбэка может достигать 1000 гривен в месяц.

"Уже 1,3 млн украинцев воспользовались кэшбэком на топливо. Это реальная поддержка граждан в условиях роста цен", — отметила премьер-министр.

Как работает программа кэшбэка на топливо

Компенсация начисляется за покупки на автозаправочных станциях, присоединившихся к государственной инициативе. На данный момент в программе участвуют более 150 сетей АЗС — как крупные операторы, так и региональные компании.

Полученные средства можно использовать для оплаты коммунальных услуг, покупки лекарств, продуктов украинского производства, книг или направить на поддержку Сил обороны Украины.

Отдельно отмечается, что в рамках более широкой программы "Национальный кэшбэк" уже зарегистрировано 4,4 млн пользователей. С момента запуска кэшбэка на топливо украинцы открыли более 200 тысяч новых счетов.

Причины введения и сроки действия

Инициатива была запущена в ответ на повышение стоимости топлива, которое началось в марте. Программа носит временный характер и действует с 20 марта по 1 мая.

Правительство рассчитывает, что такая поддержка поможет частично компенсировать расходы граждан и снизить финансовую нагрузку на домохозяйства в условиях роста цен.

