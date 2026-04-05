Понад мільйон українців отримали кешбек на пальне, - Свириденко

В Україні продовжує діяти програма компенсацій за придбання пального, якою вже скористалися понад 1,3 млн громадян. Вона передбачає часткове повернення коштів за купівлю бензину, дизеля та автогазу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні прем’єр-міністра Юлії Свириденко у Телеграм.

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За словами глави уряду, українці отримують 15% компенсації за дизель, 10% — за бензин і 5% — за автогаз. У грошовому еквіваленті це дозволяє економити до 11 гривень на літрі дизеля та близько 2 гривень на автогазі. Максимальний розмір кешбеку може сягати до 1000 гривень на місяць.

"Уже 1,3 млн українців скористалися кешбеком на пальне. Це реальна підтримка громадян в умовах зростання цін", — зазначила прем’єр-міністр.

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Як працює програма кешбеку на пальне

Компенсація нараховується за покупки на автозаправних станціях, які долучилися до державної ініціативи. Станом на зараз у програмі беруть участь понад 150 мереж АЗС — як великі оператори, так і регіональні компанії.

Отримані кошти можна використовувати на оплату комунальних послуг, придбання ліків, продуктів українського виробництва, книжок або спрямувати на підтримку Сил оборони України.

Окремо зазначається, що в межах ширшої програми "Національний кешбек" уже зареєстровано 4,4 млн користувачів. Від початку запуску кешбеку на пальне українці відкрили понад 200 тисяч нових рахунків.

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Причини запровадження та терміни дії

Ініціативу було запущено як відповідь на підвищення вартості пального, яке розпочалося у березні. Програма має тимчасовий характер і діє з 20 березня до 1 травня.

Уряд розраховує, що така підтримка допоможе частково компенсувати витрати громадян та знизити фінансове навантаження на домогосподарства в умовах зростання цін.

Раніше ми повідомляли, що Кабінет Міністрів України за неповні три місяці 2026 року витратив близько 78% коштів, передбачених у резервному фонді держбюджету.

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