Комитет Рады поддержал законопроект о налогообложении посылок. Что он предусматривает?

Комитет Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики поддержал законопроект о налогообложении посылок стоимостью до 150 евро.

Об этом первый заместитель председателя Комитета Ярослав Железняк ("Голос") сообщил в Telegram.

По его словам, члены Комитета поддержали решение вынести альтернативный правительственному законопроект №15112-1 на рассмотрение Верховной Рады в первом чтении.

"Завтра вынесут в зал, но только в первом чтении. Дальше будут дорабатывать", – написал Железняк.

Он уточнил, что этот законопроект предусматривает внесение изменений в Налоговый кодекс, и чтобы он заработал, необходимо выполнить еще ряд условий.

"Главные изменения – в Таможенном кодексе, это будет сделано через поправки к законопроекту №12360 (КРИ для Таможни). Его сейчас не выносят (на голосование, – ред.), – отметил депутат.

Он добавил, что норма о налогообложении посылок вступит в силу не ранее 2027 года, но только после того, как правительство подтвердит, что соответствующие электронные системы для этого созданы и готовы к работе.

"Я убежден, что это будет значительно позже 1 января 2027 года. Как минимум, сейчас даже деньги на разработку системы не заложены", – отметил Железняк.

По его словам, благодаря налогообложению посылок правительство надеется собрать до 10 млрд грн дополнительных поступлений.

Что не так с налогообложением международных посылок

Сейчас в Украину без пошлины (10%) и НДС (20%) можно ввозить посылки, суммарная стоимость товаров в которых не превышает 150 евро для одного получателя.

В рамках обязательств перед МВФ правительство Украины планирует с 1 января 2027 года ввести НДС (20%) на все международные посылки, отменив действующий беспошлинный лимит. Прежде всего это касается покупок на зарубежных маркетплейсах.

То есть НДС будет начисляться с первой копейки на товары независимо от их стоимости. Налог будет включаться в стоимость товара непосредственно во время покупки, что, по сути, приведет к удорожанию товаров на 20%.

Маркетплейсы, со своей стороны, должны внедрить соответствующие изменения на своих площадках, что потребует времени и желания со стороны маркетплейсов.

Эксперты тем временем прогнозируют, что отмена льготы на дешевые посылки может ударить по кошелькам многих украинцев, для которых зарубежные, прежде всего китайские, маркетплейсы нередко являются безальтернативным вариантом приобретения необходимого, такого как одежда или обувь. На это, в частности, указывают данные социологического исследования Rating Group.

Помимо базовых вещей украинцы этой зимой активно покупали за рубежом резервные источники питания — павербанки, аккумуляторы, зарядные устройства. То есть начисление НДС с первой копейки, как предусмотрено законопроектом, станет своего рода "налогом на выживание".

Решение также может сказаться на деятельности волонтеров, которые закупают товары для комплектования Сил обороны. Согласно результатам исследования Rating Group, в 29% случаев украинцы или их близкие заказывали международные посылки для нужд военных, в 26% — для волонтерской деятельности, а в 25% — для ремонта или производства технологического оборудования.

Большинство небольших украинских производителей доставляют комплектующие для производства дронов и других изделий оборонного назначения из-за рубежа именно посылками. Обычно это надежнее и дешевле. Ведь даже украинские продавцы, которым удается завозить оптовые партии деталей, до последнего времени были вынуждены продавать их внутри Украины дороже, уплачивая НДС.

Канал поставки комплектующих в международных отправлениях позволяет многим украинским производителям не только покупать их дешевле, но и обходить ограничения, которые Китай ввел на экспорт некоторых компонентов.

Льготу хотят ограничить суммой в 45 евро для одного получателя посылок, которые отправляются отправителем без какой-либо оплаты, предназначены для личного или семейного использования получателем, их характеристики и количество не должны указывать на то, что они ввозятся с какой-либо коммерческой целью. Другими словами — это посылки из-за границы от родственников и друзей.

Впрочем, и с них могут взимать НДС, если в посылке будут содержаться подакцизные товары (например, алкоголь), духи, кофе, чай в количествах, превышающих установленные. Для чая – это 100 грамм. Подробнее об этом БизнесЦензор писал здесь.

Сейчас из 75 млн международных посылок растаможивают лишь 0,8%, хотя именно эти 0,8% составляют половину стоимости всех посылок. Когда отменят льготный ввоз посылок, нагрузка на таможню возрастет в 122 раза.