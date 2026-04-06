РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12958 посетителей онлайн
Новости Ядерная безопасность
280 3

Раде предлагают обратиться к мировому сообществу с призывом не допустить нарушения РФ международного режима ядерной безопасности

Народные депутаты предлагают Верховной Раде обратиться к парламентам и правительствам иностранных государств, а также к международным организациям с призывом не допустить нарушения РФ международного режима ядерной безопасности в результате целенаправленных атак на Чернобыльскую атомную электростанцию и в связи с 40-й годовщиной Чернобыльской трагедии.

Соответствующий проект постановления зарегистрирован в Верховной Раде, сообщает сайт парламента, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности

В проекте обращения Верховная Рада призывает парламенты и правительства иностранных государств, Организацию Объединенных Наций и Международное агентство по атомной энергии заставить Российскую Федерацию отказаться от обстрелов ядерных объектов Украины и объектов критической инфраструктуры, обеспечивающих их безопасную эксплуатацию, а также отклонить план перевода ядерных установок временно оккупированной Запорожской АЭС в режим генерации, легитимизации захвата этого ядерного объекта, вывода военных и другого несанкционированного персонала и оборудования с территории площадки станции.

Парламент также призывает объединить усилия для восстановления поврежденных украинских ядерных объектов с целью стабилизации энергетических сетей и обеспечения бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения.

Кроме того, парламент предлагает активизировать усилия, направленные на восстановление всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира, основанного на уважении суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанной государственной границы, "поскольку только такой мир может укрепить глобальную ядерную безопасность, которой в настоящее время угрожают вооруженная агрессия Российской Федерации против Украины и оккупация Запорожской АЭС".

В обращении также говорится о необходимости обеспечить поддержку деятельности Международного агентства по атомной энергии в Украине, в том числе работы экспертных миссий на всех атомных электростанциях страны. Народные депутаты приглашают представителей парламентов, правительств и международных организаций принять участие в Международной донорской конференции 26 апреля 2026 года в Украине совместно с Европейским банком реконструкции и развития и рассмотреть возможность объявления финансовых взносов для восстановления нового безопасного конфайнмента над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС.

Читайте также: Комитет Рады поддержал законопроект о создании реестра счетов и банковских сейфов украинцев

Автор: 

АЭС (571) ВР (28751) Киевская область (4557) россия (97083) Украина (44260) Чернобыль (498) война в Украине (7990)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
06.04.2026 17:44 Ответить
Вот это сильный ход, трудно найти сильнее в мировой истории..
показать весь комментарий
06.04.2026 17:55 Ответить
Треба позов щоб рашка заплатила за ремонт конфайрменту.
Та окремі позови за окупацію по кожній Станції ( ЧАЕС відбили в 2022, а іншу ні)...
Хоча про шо я...
Он у 2014 Кулявлоб лякав з трибуни, що виставить позов на тисячу міл'ярдів долларів за анексію Кримської області. Та от друг питає - чи купляти вже попкорн, чи ще процес не пішов...
показать весь комментарий
06.04.2026 18:01 Ответить
 
 