Раде предлагают обратиться к мировому сообществу с призывом не допустить нарушения РФ международного режима ядерной безопасности

Народные депутаты предлагают Верховной Раде обратиться к парламентам и правительствам иностранных государств, а также к международным организациям с призывом не допустить нарушения РФ международного режима ядерной безопасности в результате целенаправленных атак на Чернобыльскую атомную электростанцию и в связи с 40-й годовщиной Чернобыльской трагедии.

Соответствующий проект постановления зарегистрирован в Верховной Раде, сообщает сайт парламента, информирует Цензор.НЕТ.

В проекте обращения Верховная Рада призывает парламенты и правительства иностранных государств, Организацию Объединенных Наций и Международное агентство по атомной энергии заставить Российскую Федерацию отказаться от обстрелов ядерных объектов Украины и объектов критической инфраструктуры, обеспечивающих их безопасную эксплуатацию, а также отклонить план перевода ядерных установок временно оккупированной Запорожской АЭС в режим генерации, легитимизации захвата этого ядерного объекта, вывода военных и другого несанкционированного персонала и оборудования с территории площадки станции.

Парламент также призывает объединить усилия для восстановления поврежденных украинских ядерных объектов с целью стабилизации энергетических сетей и обеспечения бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения.

Кроме того, парламент предлагает активизировать усилия, направленные на восстановление всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира, основанного на уважении суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанной государственной границы, "поскольку только такой мир может укрепить глобальную ядерную безопасность, которой в настоящее время угрожают вооруженная агрессия Российской Федерации против Украины и оккупация Запорожской АЭС".

В обращении также говорится о необходимости обеспечить поддержку деятельности Международного агентства по атомной энергии в Украине, в том числе работы экспертных миссий на всех атомных электростанциях страны. Народные депутаты приглашают представителей парламентов, правительств и международных организаций принять участие в Международной донорской конференции 26 апреля 2026 года в Украине совместно с Европейским банком реконструкции и развития и рассмотреть возможность объявления финансовых взносов для восстановления нового безопасного конфайнмента над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС.

