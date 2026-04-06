Раді пропонують звернутися до світової спільноти щодо недопущення порушення РФ міжнародного режиму ядерної безпеки

Народні депутати пропонують Верховній Раді звернутися до парламентів та урядів іноземних держав, міжнародних організацій, щодо недопущення порушення РФ міжнародного режиму ядерної безпеки внаслідок цілеспрямованих атак на Чорнобильську атомну електростанцію та у зв’язку з 40-ми роковинами Чорнобильської трагедії.

Відповідний проєкт постанови реєстровано у Верховній Раді, повідомляє сайт парламенту, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

У проєкті звернення Верховна Рада закликає парламенти та уряди іноземних держав, Організацію Об’єднаних Націй та Міжнародне агентство з атомної енергії змусити Російську Федерацію відмовитися від обстрілів ядерних об’єктів України та об’єктів критичної інфраструктури, що забезпечують їхню безпечну експлуатацію, а також відхилити план переведення ядерних установок тимчасово окупованої Запорізької АЕС у режим генерації, легітимізації захоплення цього ядерного об’єкта, виведення військових та іншого несанкціонованого персоналу та обладнання з території майданчика станції.

Парламент також закликає об’єднати зусилля для відновлення пошкоджених українських ядерних об’єктів для стабілізації енергетичних мереж та забезпечення безперебійності функціонування систем життєзабезпечення.

Крім того, парламент пропонує активізувати зусилля, спрямовані на відновлення всеосяжний, справедливого та сталого миру , заснованого на повазі до суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаного державного кордону, "оскільки лише такий мир може зміцнити глобальну ядерну безпеку, якій наразі загрожують збройна агресія російської федерації проти України та окупація Запорізької АЕС".

У зверненні також йдеться про необхідність забезпечити підтримку діяльності Міжнародного агентства з атомної енергії в Україні, у тому числі роботи експертних місій на всіх атомних електростанціях країни. Народні депутати запрошують представників парламентів, урядів та міжнародних організацій взяти участь у Міжнародній донорській конференції 26 квітня 2026 року в Україні спільно з Європейським банком реконструкції та розвитку та розглянути можливість оголошення фінансових внесків для відновлення нового безпечного конфайнмента над зруйнованим четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС.

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