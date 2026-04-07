Законопроект о налогообложении посылок - смерть украинской индустрии дронов и не только, - Информационное сопротивление
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №15112, предусматривающий отмену налогового лимита для международных посылок стоимостью до 150 евро. Его принятие нанесет серьезный удар по армии. Законопроект предлагает ввести налог на добавленную стоимость (НДС) на все посылки из-за рубежа. До сих пор облагались налогом только посылки стоимостью свыше 150 евро.
Как отмечает эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, если изменения вступят в силу, это серьезно отразится на силах обороны, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, если налог будет введен, то из-за сложностей с его администрированием и отсутствием финансовой модели автоматической уплаты налогов AliExpress и аналогичные маркетплейсы просто отключат доставку в Украину.
"Портативные зарядные устройства, грелки, одежда и еще много других вещей для нужд Сил обороны поставляются из-за границы частными отправлениями. Государство никогда не сможет компенсировать потери, если такие поставки для армии прекратятся".
Особенно болезненным нововведение в области налогообложения может стать для индустрии дронов.
"Минобороны не покупает пульт к дрону или очки. Все эти мелочи покупаются благодаря волонтерской помощи или на собственную зарплату бойцов. Будет гораздо сложнее заказать пульт к дрону, очки, переходники и многое другое оборудование, без которого дроны не летают", - пишет эксперт.
По словам Александра Коваленко, в случае введения налогообложения также существует реальная проблема, что таможня физически не сможет администрировать весь объем отправлений. Время ожидания может исчисляться месяцами.
"Этот законопроект - саботаж, диверсия. Называть можно как угодно - суть не меняется", - резюмирует Александр Коваленко.
І з чого б це здорожчення - не проблема для донаторів?
Чи в нас бездонна скриня грошей і в нас на все завжди вистачає?
Хай дорожчає, пальне, проїзд, продукти, комуналка, зв'язок, навіть оранка вже подорожчала, що ще збільшить ціни на продукти восени, але донатори дістануть зі своєї бездонної скрині грошенята і, як нічого не трапилося, закинуть на дрони.
Бо першими постраждають ті, кого держава вже і так обдерла, як липку......пенсіонери з пенсією 70-100 євро, та інші верстви населення з мінімальною зарплатою (медики, вчителя, військові та їх сімʼї та десятки інших категорій)
Багатим та більш менш забезпеченим - пофіг на цей податок....вони і так на Аліекспресі не закуповуються.
"Хочеш заробити - обклади поборами найбідніших" Цей принцип діє з прадавніх часів.....Богаті, як не платили так і не платитимуть, а от того хто годує та захищає державу - не гріх і обкласти ще одним податком !!!! Куди ж він дінеться???