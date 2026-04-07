Законопроект о налогообложении посылок - смерть украинской индустрии дронов и не только, - Информационное сопротивление

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №15112, предусматривающий отмену налогового лимита для международных посылок стоимостью до 150 евро. Его принятие нанесет серьезный удар по армии. Законопроект предлагает ввести налог на добавленную стоимость (НДС) на все посылки из-за рубежа. До сих пор облагались налогом только посылки стоимостью свыше 150 евро.

Как отмечает эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, если изменения вступят в силу, это серьезно отразится на силах обороны, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По его словам, если налог будет введен, то из-за сложностей с его администрированием и отсутствием финансовой модели автоматической уплаты налогов AliExpress и аналогичные маркетплейсы просто отключат доставку в Украину.

"Портативные зарядные устройства, грелки, одежда и еще много других вещей для нужд Сил обороны поставляются из-за границы частными отправлениями. Государство никогда не сможет компенсировать потери, если такие поставки для армии прекратятся".

Особенно болезненным нововведение в области налогообложения может стать для индустрии дронов.

"Минобороны не покупает пульт к дрону или очки. Все эти мелочи покупаются благодаря волонтерской помощи или на собственную зарплату бойцов. Будет гораздо сложнее заказать пульт к дрону, очки, переходники и многое другое оборудование, без которого дроны не летают", - пишет эксперт.

По словам Александра Коваленко, в случае введения налогообложения также существует реальная проблема, что таможня физически не сможет администрировать весь объем отправлений. Время ожидания может исчисляться месяцами.

"Этот законопроект - саботаж, диверсия. Называть можно как угодно - суть не меняется", - резюмирует Александр Коваленко.

