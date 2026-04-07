Законопроєкт про оподаткування посилок - смерть української індустрії дронів і не тільки, - Інформаційний спротив

У Верховній Раді зареєстрований законопроєкт №15112, що передбачає скасування податкового ліміту для міжнародних посилок вартістю до €150. Його ухвалення серйозно вдарить по війську. Законопроєкт пропонує ввести оподаткування податком на додану вартість (ПДВ) всіх посилок з-за кордону. До сьогодні оподатковувалися тільки посилки вартістю понад €150 євро.

Як зазначає експерт групи "Інформаційний супротив" Олександр Коваленко, якщо зміни вступлять в силу, це серйозно відіб’ється на силах оборони, передає Цензор.НЕТ.

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За словами Коваленка, якщо податок буде введений, то через складності з його адмініструванням та відсутність фінансової моделі з автоматичної сплати податків AliExpress та аналогічні маркетплейси просто відключать доставку в Україну.

"Павербанки, грілки, одяг і ще багато інших речей для потреб сил оборони постачаються з-за кордону приватними відправленнями. Держава ніколи не зможе компенсувати втрати, якщо такі доставки для армії припиняться".

Особливо болючим нововведення з оподаткування може стати для індустрії дронів.

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"Міноборони не купує пульт до дрону або окуляри. Всі ці дрібнички купуються завдяки волонтерській допомозі або на власну зарплату бійців. Буде набагато складніше замовити пульт до дрона, окуляри, перехідники та багато іншого обладнання, без якого дрони не літають", - пише експерт.

За словами Олександра Коваленка, у разі введення оподаткування також існує реальна проблема, що митниця фізично не зможе адмініструвати весь обсяг відправлень. Час очікування може обраховуватися місяцями.

"Цей законопроєкт – саботаж, диверсія. Називати можна як завгодно – суть не міняється", - резюмує Олександр Коваленко.

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