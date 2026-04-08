Сегодня во всех регионах Украины с 11:00 до 13:00 будут действовать графики отключений света, - Укрэнерго

Отключение света 8 апреля 2026 года: введены графики

Сегодня по всей Украине будут введены ограничения на потребление электроэнергии. 

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго, передает Цензор.НЕТ.

"Из-за сложной ситуации в энергосистеме, вызванной предыдущими обстрелами, сегодня во всех регионах Украины вынужденно применяются меры по ограничению потребления. С 07:00 до 22:00 будут действовать графики ограничения мощности для промышленности.

А с 11:00 до 13:00 – будут применяться графики почасовых отключений для всех категорий потребителей", – говорится в сообщении.

Также в компании сообщили, что в результате ударов РФ на утро остались без электричества потребители в Запорожской, Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях.

Потребление электроэнергии выросло. Сегодня, 8 апреля, по состоянию на 9:30, его уровень был на 16% выше, чем в это же время предыдущего дня – во вторник.

"Причина таких изменений – похолодание во всех регионах. А также облачная погода на всей территории Украины, что обусловливает низкую эффективность работы бытовых солнечных электростанций и соответствующий рост объема энергопотребления из общей сети", – пояснили в Укрэнерго.

Не ввечері? Не зранку?
Зелене Укренерго немає дна як і все інше від Зеленського?
08.04.2026 10:26 Ответить
Опалення централізоване відключили, то люди як мають зігрітися в майже нуль вночі? Врубають електроприлади - що тут дивного? Але нашим баригам тільки дай привід собі щось в кишеню покласти...
08.04.2026 10:34 Ответить
Не тим вимикають. Треба першочергово вирубати Міненерго, яке урочисто звітувало, било себе в груди, керівництво виписувало захмарні премії, знаходило купу причин для підвищення тарифів.
08.04.2026 10:36 Ответить
І жодних відключень ТАМ...парадокс...
08.04.2026 10:39 Ответить
Жінка замісила хліб...підери
08.04.2026 10:43 Ответить
Зараз ділки від влади готують аферу з резервним живленням. Конкретно в Києві пропонують мешканцям вяти на себе всі витрати по резервному живленню на базі дарованих із-закордону генераторів.Може хто не в курсі ,таких багато,то повинні знати що така електроенергія це найбільш дорога, яку тільки можна собі уявити. При ціні 95 грн. за літр дизеля і роботи такого генератора наприклад 5 год. на добу , з середньостатичної квартири ділки візьмуть 10000 грн.!!!. І це тільки по пальному. А ще зарплата єлектромеханіку, запчастини , маржа ж само-собою і т.д.
08.04.2026 10:45 Ответить
козляры, в свои СЭС вкинули деньги, а не в миниТЭС, только солце исчезает аккумы в разряд у них нехватка. Вот и отключают оцифрованных рабов
08.04.2026 10:45 Ответить
питання: нах*я і саме в цей час ???
08.04.2026 10:51 Ответить
 
 