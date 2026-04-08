Сегодня во всех регионах Украины с 11:00 до 13:00 будут действовать графики отключений света, - Укрэнерго
Сегодня по всей Украине будут введены ограничения на потребление электроэнергии.
Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго, передает Цензор.НЕТ.
"Из-за сложной ситуации в энергосистеме, вызванной предыдущими обстрелами, сегодня во всех регионах Украины вынужденно применяются меры по ограничению потребления. С 07:00 до 22:00 будут действовать графики ограничения мощности для промышленности.
А с 11:00 до 13:00 – будут применяться графики почасовых отключений для всех категорий потребителей", – говорится в сообщении.
Также в компании сообщили, что в результате ударов РФ на утро остались без электричества потребители в Запорожской, Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях.
Потребление электроэнергии выросло. Сегодня, 8 апреля, по состоянию на 9:30, его уровень был на 16% выше, чем в это же время предыдущего дня – во вторник.
"Причина таких изменений – похолодание во всех регионах. А также облачная погода на всей территории Украины, что обусловливает низкую эффективность работы бытовых солнечных электростанций и соответствующий рост объема энергопотребления из общей сети", – пояснили в Укрэнерго.
