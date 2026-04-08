Сьогодні в усіх регіонах України з 11:00 до 13:00 діятимуть графіки відключень світла, - Укренерго
Сьогодні по всій Україні застосовуватимуть обмеження споживання електроенергії.
Про це повідомила пресслужба Укренерго, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Через зумовлену попередніми обстрілами складну ситуацію в енергосистемі – сьогодні в усіх регіонах України вимушено застосовуються заходи обмеження споживання. З 07:00 до 22:00 діятимуть графіки обмеження потужності для промисловості.
А з 11:00 до 13:00 – будуть застосовуватись графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів", - йдеться в повідомленні.
Знеструмлення
Також в компанії повідомили, що внаслідок ударів РФ на ранок є знеструмлені споживачі у Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській і Сумській областях.
Споживання електроенергії зросло. Сьогодні, 8 квітня, станом на 9:30, його рівень був на 16% вищим, ніж в цей час попереднього дня – у вівторок.
"Причина таких змін – похолодання в усіх регіонах. А також хмарна погода на всій території України, що зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зростання обсягу енергоспоживання із загальної мережі", - пояснили в Укренерго.
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