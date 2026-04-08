Фиктивные операции и продажа недвижимости без налогов: директору инвестфонда Масленникову сообщено о подозрении

Директору инвестиционного фонда предъявлено подозрение в умышленном уклонении от уплаты налога на прибыль в особо крупных размерах.

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

По данным источников Цензор.НЕТ, речь идет о харьковском застройщике Егоре Масленникове.

Что установило следствие?

По данным следствия, директор фонда в течение 2019-2023 годов организовал схему уклонения от уплаты налогов путем документального отражения финансово-хозяйственных операций с предприятиями, имеющими признаки фиктивности и транзитности.

Речь идет о заключении фиктивных договоров без цели реального осуществления хозяйственной деятельности, а также о перечислении средств на сумму более 296 млн грн.

По версии стороны обвинения, это использовалось для искусственного уменьшения объекта налогообложения налогом на прибыль.

Следствием также установлено, что фонд осуществлял финансирование строительства жилых и нежилых комплексов в различных регионах Украины.

Кроме того, в течение 2020 года предприятие продало не менее 48 объектов недвижимости, доходы от которых не были надлежащим образом отражены в налоговой отчетности.

Вследствие таких действий в государственный бюджет не поступило более 53,3 млн грн налога на прибыль, что является особо крупной суммой.

Сообщение о подозрении

Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры фигуранту сообщено о подозрении в умышленном уклонении от уплаты налога на прибыль в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК Украины).

В настоящее время продолжается досудебное расследование. Устанавливаются все обстоятельства уголовного правонарушения, а также другие лица, которые могут быть причастны к реализации противоправной схемы.

