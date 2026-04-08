Фіктивні операції та продаж нерухомості без податків: директору інвестфонду Масленнікову повідомлено про підозру

Директору інвестиційного фонду повідомлено про підозру в умисному ухиленні від сплати податку на прибуток в особливо великих розмірах.

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

За даними джерел Цензор.НЕТ, йдеться про харківського забудовника Єгора Масленнікова.

Що встановило слідство?

За даними слідства, директор фонду упродовж 2019-2023 років організував схему ухилення від сплати податків шляхом документального відображення фінансово-господарських операцій із підприємствами, які мають ознаки фіктивності та транзитності.

Йдеться про укладення удаваних договорів без мети реального здійснення господарської діяльності, а також перерахування коштів на понад 296 млн грн.

За версією сторони обвинувачення, це використовувалося для штучного зменшення об’єкта оподаткування податком на прибуток.

Слідством також встановлено, що фонд здійснював фінансування будівництва житлових і нежитлових комплексів у різних регіонах України.

Крім того, упродовж 2020 року підприємство продало щонайменше 48 об’єктів нерухомості, доходи від яких не були належним чином відображені у податковій звітності.

У результаті таких дій до державного бюджету не надійшло понад 53,3 млн грн податку на прибуток, що є особливо великим розміром.

Повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури фігуранту повідомлено про підозру в умисному ухиленні від сплати податку на прибуток в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України).

Наразі триває досудове розслідування. Встановлюються всі обставини кримінального правопорушення, а також інші особи, які можуть бути причетні до реалізації протиправної схеми.

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