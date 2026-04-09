Стартовала программа по разминированию для аграриев в 2026 году: как принять участие?
9 апреля стартовала бюджетная программа "Гуманитарное разминирование" для оказания помощи аграриям.
Об этом сообщил Центр гуманитарного разминирования, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Программой предусмотрено 100% покрытие расходов на разминирование земельных участков сельскохозяйственного назначения и 80% покрытие за уже разминированные земли с 24 февраля 2022 года по 15 апреля 2024 года включительно. В этом году в государственный бюджет на гуманитарное разминирование земельных участков сельскохозяйственного назначения заложено 2 млрд грн", - говорится в сообщении.
Подать заявку на участие в программе можно через Государственный аграрный реестр. Это могут сделать аграрии, хозяйственные общества (в уставном капитале которых 100% акций принадлежат государству), а также фермеры-одиночки, земли которых загрязнены/предположительно загрязнены взрывоопасными предметами.
Как принять участие?
Для этого необходимо получить подтверждение от Центра противоминной деятельности о загрязнении земельных участков взрывоопасными предметами и соответствовать следующим критериям:
- не находиться под санкциями СНБО;
- не иметь налоговой задолженности по состоянию на 1 число месяца, предшествующего месяцу подачи заявки;
- не подпадать под действие ограничительных мер ЕС;
- не иметь среди конечных бенефициарных владельцев граждан государства-агрессора;
- не находиться в процессе банкротства или ликвидации;
- не быть связанным с сертифицированным оператором ПМД, с которым заключен договор о разминировании.
В этом году правительство, по инициативе Центра гуманитарного разминирования, упростило условия участия в программе. Отныне заявителям не нужно открывать в банках эскроу-счета, на которые зачислялись средства для оплаты стоимости работ. Эту процедуру будет осуществлять Центр гуманитарного разминирования.
В Центре противоминной деятельности заявили, что благодаря программе удалось очистить от взрывоопасных предметов и вернуть в активное использование более 15 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения.
Бо що?
Бо нема того покарання і не буде, поки не буде нормального судочинства.
Поки не з'являтимуться реальні кейси посадок топ чиновників - звичайні чинуші на місцях плюватимуть на закон і творитимуть своє.
Формула проста: Якщо я не вкраду, то прийде інший і вкраде, що я не вкрав.
Це очевидні і елементарні речі на яких тримається все в будь-якій нормальній державі, але в нас переймаються всі іншим...