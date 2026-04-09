Новости Разминирование украинских территорий
Стартовала программа по разминированию для аграриев в 2026 году: как принять участие?

9 апреля стартовала бюджетная программа "Гуманитарное разминирование" для оказания помощи аграриям.

Об этом сообщил Центр гуманитарного разминирования, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

"Программой предусмотрено 100% покрытие расходов на разминирование земельных участков сельскохозяйственного назначения и 80% покрытие за уже разминированные земли с 24 февраля 2022 года по 15 апреля 2024 года включительно. В этом году в государственный бюджет на гуманитарное разминирование земельных участков сельскохозяйственного назначения заложено 2 млрд грн", - говорится в сообщении.

Подать заявку на участие в программе можно через Государственный аграрный реестр. Это могут сделать аграрии, хозяйственные общества (в уставном капитале которых 100% акций принадлежат государству), а также фермеры-одиночки, земли которых загрязнены/предположительно загрязнены взрывоопасными предметами.

Как принять участие?

Для этого необходимо получить подтверждение от Центра противоминной деятельности о загрязнении земельных участков взрывоопасными предметами и соответствовать следующим критериям:

  • не находиться под санкциями СНБО;
  • не иметь налоговой задолженности по состоянию на 1 число месяца, предшествующего месяцу подачи заявки;
  • не подпадать под действие ограничительных мер ЕС;
  • не иметь среди конечных бенефициарных владельцев граждан государства-агрессора;
  • не находиться в процессе банкротства или ликвидации;
  • не быть связанным с сертифицированным оператором ПМД, с которым заключен договор о разминировании.
    В этом году правительство, по инициативе Центра гуманитарного разминирования, упростило условия участия в программе. Отныне заявителям не нужно открывать в банках эскроу-счета, на которые зачислялись средства для оплаты стоимости работ. Эту процедуру будет осуществлять Центр гуманитарного разминирования.

В Центре противоминной деятельности заявили, что благодаря программе удалось очистить от взрывоопасных предметов и вернуть в активное использование более 15 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения.

Розмінування знов фіктивне чи, на цей, раз фактичне?
09.04.2026 11:50 Ответить
Невдовзі дізнаємось скільки на ній вкрали. Дзвіночки вже були.
09.04.2026 11:54 Ответить
Крадуть майже всі і майже на всьому. Як в останній день, без ніякого страху покарання.
Бо що?
Бо нема того покарання і не буде, поки не буде нормального судочинства.
Поки не з'являтимуться реальні кейси посадок топ чиновників - звичайні чинуші на місцях плюватимуть на закон і творитимуть своє.
Формула проста: Якщо я не вкраду, то прийде інший і вкраде, що я не вкрав.
Це очевидні і елементарні речі на яких тримається все в будь-якій нормальній державі, але в нас переймаються всі іншим...
09.04.2026 12:14 Ответить
 
 