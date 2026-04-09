Стартувала програма з розмінування для аграріїв у 2026 році: як взяти участь?

9 квітня стартувала бюджетна програма "Гуманітарне розмінування" для допомоги аграріям.

Про це повідомив Центр гуманітарного розмінування, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Програмою передбачено 100% покриття витрат за розмінування земельних ділянок с/г призначення та 80% покриття за вже розміновані землі з 24 лютого 2022 року по 15 квітня 2024 року включно. Цього року у державний бюджет на гуманітарне розмінування земельних ділянок сільськогосподарського призначення закладено 2 млрд грн", - йдеться в повідомленні.

Подати заявку на участю у програмі можна через Державний аграрний реєстр. Це можуть зробити аграрії, господарські товариства (у статутному капіталі яких 100% акцій належать державі), а також фермери-одноосібники, землі яких забруднені/імовірно забруднені вибухонебезпечними предметами.

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Як взяти участь?

Для цього потрібно отримати підтвердження від Центру протимінної діяльності про забруднення земельних ділянок вибухонебезпечними предметами та відповідати таким критеріям:

не перебувати під санкціями РНБО;

не мати податковий борг станом на 1 число місяця, що передує місяцю подання заявки;

не підпадати під дію обмежувальних заходів ЄС;

не мати серед кінцевих бенефіціарних власників громадян держави-агресора;

не перебувають у процесі банкрутства чи ліквідації;

не бути пов’язаним із сертифікованим оператором ПМД, з яким укладено договір про розмінування.

Цього року Уряд, за ініціативи Центру гуманітарного розмінування, спростив умови участі у програмі. Відтепер заявникам не потрібно відкривати в банках ескроу-рахунки, на які зараховувалися кошти для оплати вартості робіт. Цю процедуру буде здійснювати Центр гуманітарного розмінування.

У Центрі протимінної діяльності заявили, що завдяки програмі вдалося очистити від вибухонебезпечних предметів та повернути до активного використання понад 15 тис. га земель сільськогосподарського призначення.

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