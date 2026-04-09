Вопрос о замороженных активах РФ остается на повестке дня, - посол Великобритании Кромптон

Посол Великобритании Нил Кромптон заявил, что вопрос об использовании российских суверенных активов для поддержки Украины по-прежнему обсуждается.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в программе "За заголовками" на Громадському радіо.

По словам дипломата, в конце года велись активные обсуждения возможности использования доходов от российских активов для поддержки Украины.

"Мы все намерены поддерживать Украину. Мы - не в Европейском Союзе, но Соединенное Королевство могло бы принять дополнительные меры в этом вопросе. И Канада тоже. И Соединенные Штаты поддерживали эти предложения. Процесс остановился в Брюсселе. И тогда Европейский Союз предложил срочный кредит", - рассказал посол.

Дальнейшие шаги и позиция Лондона

Кромптон подчеркнул, что Лондон и в дальнейшем поддерживает идею привлечения этих средств для помощи Украине и не снимает этот вопрос с повестки дня.

"Мы сейчас пристальное внимание уделяем реализации программы Международного валютного фонда. Мы - не в Европейском Союзе, но мы поощряем его использовать эти деньги. Есть немало процессов, направленных на разблокирование фондов МВФ и Евросоюза. Мы остаемся в процессе. Думаю, что вопрос суверенных активов будет вновь рассматриваться в течение года…", - добавил посол

Что предшествовало?

Европейский Союз предоставляет Украине дополнительные 80 млн евро за счет прибыли от замороженных активов России, сообщила верховный представитель ЕС Кая Каллас.