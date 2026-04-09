Питання заморожених активів РФ залишається на порядку денному, - посол Великої Британії Кромптон

Посол Великої Британії Ніл Кромптон заявив, що використання російських суверенних активів для підтримки України продовжують обговорювати.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він зазначив у програмі "Далі заголовків" на Громадському радіо.

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За словами дипломата, наприкінці року відбувалися активні обговорення щодо можливості використання прибутків від російських активів для підтримки України.

"Ми всі маємо намір підтримувати Україну. Ми не в Європейському Союзі, але Сполучене Королівство вдалося б до додаткових дій у цьому питанні. І Канада так само. І Сполучені Штати підтримували ці пропозиції. Процес зупинився в Брюсселі. І тоді Європейський Союз запропонував термінову позику", - розповів посол.

Подальші кроки та позиція Лондона

Кромптон підкреслив, що Лондон і надалі підтримує ідею залучення цих коштів для допомоги Україні та не знімає це питання з порядку денного.

"Ми зараз пильну увагу приділяємо здійсненню програми Міжнародного валютного фонду. Ми не в Європейському Союзі, але ми заохочуємо його використати ці гроші. Є чимало процесів, скерованих на розблокування фондів МВФ і Євросоюзу. Ми залишаємось у процесі. Гадаю, що питання суверенних активів будуть знову розглядати впродовж року…", - додав посол

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Що передувало?

Європейський Союз надає Україні додаткові 80 млн євро за рахунок прибутку від заморожених активів Росії, повідомила висока представниця ЄС Кая Каллас.