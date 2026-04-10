Артиллерийское подразделение сорвало десантную операцию россиян, - репортаж из Херсонщины

Военный аналитик Bild Джулиан Рёпке подготовил репортаж из Херсонской области, где он находился вместе с 32-й артиллерийской бригадой украинской армии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BILD.

"В последние дни мы наблюдали, как защищаются город и регион, как отражаются российские атаки. Теперь мы хотим увидеть, как осуществляется контрудар, как пытаются уменьшить угрозу для гражданского населения в Херсонской области.





Рёпке планировал поехать к стандартной позиции самоходной артиллерийской установки "Богдана" и ждать команды — будет ли вообще сегодня стрельба. Но именно в этот момент поступил приказ, что гаубица уже выдвигается. Значит, на другом берегу реки есть российские цели, которые представляют угрозу для гражданских в этом районе. Поэтому поехал за ней.

"Мы только что прибыли на позицию самоходной установки "Богдана" с опорными стойками перед нами. Установка сразу начинает развертывание. У нас есть всего несколько минут, прежде чем придется снова покинуть позицию, ведь российское противодействие и российские дроны, вероятно, уже через 10 минут после обнаружения стрельбы будут в пути", — рассказывает Рёпке.

"Они готовятся выполнить боевую задачу и наводят пушку на местность. Командир разведывательно-огневого пункта корректирует огонь и передает данные для стрельбы… После каждого выстрела происходит новая корректировка: с помощью наблюдательных дронов проверяют, попали в цель или нет; если нет — вносят коррективы с помощью дронов, которые находятся примерно в 20 километрах от нас, контролируют ситуацию, после чего осуществляется следующий выстрел", — продолжает он и выражает впечатление от подготовленности солдат: "Если бы понадобилось, они могли бы сделать следующий выстрел уже примерно через 30 секунд. Но обычно приходится ждать до захвата и распознавания цели — и тогда все происходит очень быстро.

Это типичный пристрелочный огонь самоходной артиллерийской установки, как в случае с этой "Богданой".

"Прошло всего несколько секунд, и установка уже готова покинуть позицию. Складываются опоры-стабилизаторы — это означает, что стрельба завершена — все длилось, возможно, около 10 минут.

Но теперь нужно срочно покидать это место, ведь совершенно очевидно, что российская артиллерия и дроны отреагируют на этот удар в этом районе возле Херсона", — говорит репортер.

"Мы пересели в самоходную установку "Богдана". Мы узнали, что целью была российская десантная операция на одном из островов на Днепре. Там россияне пытаются расширить "серую зону", продвинуться на север. Эта десантная операция была атакована, и есть подтверждение с дрона, что российские силы были поражены", — говорит он.

По словам командира "Богданы" Романа, россияне могут использовать FPV-дроны или более продвинутые типы, такие как "Молния" или "Ланцет".

- Поэтому ради безопасности вы стреляете и сразу уходите, чтобы дроны не успели вас преследовать?

- Да, абсолютно. Мы работаем максимально быстро, насколько это возможно на огневой позиции, чтобы иметь достаточно времени ее покинуть. Пока их дроны взлетают, мы уже закончили и переместились.

- В прошлом году ваши позиции и артиллерия были укреплены и окопаны, но россияне неоднократно вас атаковали. Теперь вы используете традиционную тактику "выстрелил — переместился". Можете ли вы объяснить это подробнее?

- В прошлом году мы действовали с укрепленных позиций. Мы могли выехать примерно на 100 метров, сделать выстрел и вернуться в укрытие. Для врага стало легче идентифицировать наши позиции. Мы становились очевидной мишенью. Как только нас находили, по нам били всем, что у них было. Теперь мы изменили тактику и используем тактику "огонь и перемещение".

"Подразделение 32-й артиллерийской бригады украинской армии только что завершило свою операцию против российских оккупантов в Херсонской области на юге. Мы сейчас вернулись в укрытие самоходной установки "Богдана", — говорит репортер.

По его словам, сразу же начинаются ремонтные работы и подготовка гаубицы к следующему заданию. Машину защищают не только от человеческого глаза, но прежде всего от российских дронов: сетка вокруг, которую мы видим сзади. В целом это как минимум три физических уровня защиты, кроме, конечно, всей системы для обеспечения безопасности экипажа "Богданы" и подготовки к следующему заданию.