Артилерійський підрозділ зірвав десантну операцію росіян, - репортаж із Херсонської області

Військовий аналітик Bild Джуліан Рьопке зробив репортаж з Херсонської області, де перебував разом із 32-ю артилерійською бригадою української армії, передає Цензор. НЕТ з посиланням на BILD.

"Останніми днями ми спостерігали, як захищається місто та регіон, як відбиваються російські атаки. Тепер ми хочемо побачити, як здійснюється контрудар, як намагаються зменшити загрозу для цивільного населення у Херсонській області.





Рьопке планував поїхати до стандартної позиції самохідної артилерійської установки "Богдана" і чекати команди — чи взагалі сьогодні буде стрільба. Але саме в цей момент надійшов наказ, що гаубиця вже вирушає. Отже, є російські цілі на іншому березі річки, які становлять загрозу для цивільних у цьому районі. Тому поїхав за нею.

"Ми щойно прибули на позицію самохідної установки "Богдана" з опорними стійками перед нами. Установка одразу починає розгортання. У нас є лише кілька хвилин, перш ніж доведеться знову залишити позицію, адже російська протидія і російські дрони, ймовірно, вже через 10 хвилин після виявлення стрільби будуть у дорозі", - розповідає Рьопке.

"Вони готуються виконати бойове завдання і наводять гармату на місцевість. Командир розвідувально-вогневого пункту коригує вогонь і передає дані для стрільби… Після кожного пострілу відбувається нове корегування: за допомогою спостережних дронів перевіряють, чи влучили в ціль, чи ні; якщо ні — вносять корективи за допомогою дронів, які перебувають приблизно за 20 кілометрів від нас, контролюють ситуацію, після чого здійснюється наступний постріл", - продовжує він і висловлює враження натренованістю солдатів: "Якби потрібно було, вони могли б робити наступний постріл уже приблизно через 30 секунд. Але зазвичай доводиться чекати до захоплення та розпізнавання цілі — і тоді все відбувається дуже швидко.

Це типовий пристрілювальний вогонь самохідної артилерійської установки, як у випадку цієї "Богдани" .

"Минуло лише кілька секунд, і установка вже готова залишити позицію. Складаються опори-стабілізатори - це означає, що стрільба завершена — усе тривало, можливо, близько 10 хвилин.

Але тепер потрібно терміново залишати це місце, адже цілком очевидно, що російська артилерія і дрони відреагують на цей удар у цьому районі біля Херсону", - говорить репортер.

"Ми пересіли до самохідної установки "Богдана". Ми дізналися, що ціллю була російська десантна операція на одному з островів на Дніпрі. Там росіяни намагаються розширити "сіру зону", просунутися на північ. Цю десантну операцію було атаковано, і є підтвердження з дрона, що російські сили були уражені", - говорить він.

За словами командира "Богдани" Романа, росіяни можуть використовувати FPV-дрони або більш просунуті типи, як-от "Молнія" чи "Ланцет".

-Тому заради безпеки ви стріляєте і одразу відходите, щоб дрони не встигли вас переслідувати?

-Так, абсолютно. Ми працюємо максимально швидко наскільки це можливо на вогневій позиції, щоб мати достатньо часу її залишити. Поки їхні дрони стартують, ми вже закінчили і перемістилися.

-Минулого року ваші позиції та артилерія були укріплені й окопані, але росіяни неодноразово вас атакували. Тепер ви використовуєте традиційну тактику "вистрілив — перемістився". Чи можете пояснити це детальніше?

-Минулого року ми діяли з укріплених позицій. Ми могли виїхати приблизно на 100 метрів, зробити постріл і повернутися в укриття. Для ворога стало легше ідентифікувати наші позиції. Ми ставали очевидною ціллю. Щойно нас знаходили, по нас били всім, що вони мали. Тепер ми змінили тактику і використовуємо тактику "вогонь і переміщення".

"Підрозділ 32-ї артилерійської бригади української армії щойно завершив свою операцію проти російських окупантів у Херсонській області на півдні. Ми зараз повернулися до укриття самохідної установки "Богдана", - говорить репортер.

За його словами, одразу починаються ремонтні роботи і підготовка гаубиці до наступного завдання. Машину захищають не лише від людського ока, а передусім від російських дронів: сітку навколо, яку ми бачимо позаду. Загалом це щонайменше три фізичні рівні захисту, окрім звичайно всієї системи для збереження екіпажу "Богдани", і підготовки до наступного завдання.