Российских и белорусских спортсменов допустили к соревнованиям по водным видам спорта с государственной символикой

World Aquatics разрешила спортсменам из РФ и Беларуси выступать с флагами и гимнами в водных видах спорта. В Министерстве молодежи и спорта Украины назвали это решение легитимизацией агрессии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба World Aquatics.

Заявление президента World Aquatics

"Мы настроены обеспечить, чтобы бассейны и открытые водоемы оставались местами, где спортсмены из всех стран могут собираться вместе для мирных соревнований", — прокомментировал президент World Aquatics Хусейн Аль Мусаллам.

Российским и белорусским спортсменам разрешат участвовать в соревнованиях только при условии успешного прохождения четырех антидопинговых проверок с участием Международного агентства по тестированию.

На данный момент уже проведено более 700 проверок российских и белорусских спортсменов.

С 2023 года граждане РФ и Беларуси соревновались в нейтральном статусе в индивидуальных соревнованиях, а позже и в командных.

В Минспорте назвали такое решение легитимизацией агрессии

Министерство молодежи и спорта Украины решительно осудило новое решение организации, подчеркнув, что российская государственная символика сегодня является маркером агрессии, террора и самых тяжких преступлений против человечества.

"Это решение обесценивает память о более чем 650 украинских спортсменах, которые уже никогда не выйдут на старт именно из-за вооруженной агрессии РФ. Мы призываем международное сообщество не становиться соучастниками легитимизации агрессии через спортивные успехи атлетов, которые фактически являются частью российской пропагандистской машины", — подчеркнул министр.