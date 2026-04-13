РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12980 посетителей онлайн
Новости Возвращение команд России в УЕФА
623 4

Российских и белорусских спортсменов допустили к соревнованиям по водным видам спорта с государственной символикой

World Aquatics разрешила спортсменам из РФ и Беларуси выступать с флагами и гимнами в водных видах спорта. В Министерстве молодежи и спорта Украины назвали это решение легитимизацией агрессии.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Заявление президента World Aquatics

"Мы настроены обеспечить, чтобы бассейны и открытые водоемы оставались местами, где спортсмены из всех стран могут собираться вместе для мирных соревнований", — прокомментировал президент World Aquatics Хусейн Аль Мусаллам.

Российским и белорусским спортсменам разрешат участвовать в соревнованиях только при условии успешного прохождения четырех антидопинговых проверок с участием Международного агентства по тестированию.

На данный момент уже проведено более 700 проверок российских и белорусских спортсменов.

С 2023 года граждане РФ и Беларуси соревновались в нейтральном статусе в индивидуальных соревнованиях, а позже и в командных.

В Минспорте назвали такое решение легитимизацией агрессии

Министерство молодежи и спорта Украины решительно осудило новое решение организации, подчеркнув, что российская государственная символика сегодня является маркером агрессии, террора и самых тяжких преступлений против человечества. 

"Это решение обесценивает память о более чем 650 украинских спортсменах, которые уже никогда не выйдут на старт именно из-за вооруженной агрессии РФ. Мы призываем международное сообщество не становиться соучастниками легитимизации агрессии через спортивные успехи атлетов, которые фактически являются частью российской пропагандистской машины", — подчеркнул министр.

Автор: 

Министерство молодежи и спорта (134) плавание (103) спорт (2459)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Успіхи" МЗС Сибіги і Шашличного з Єрмаком
показать весь комментарий
13.04.2026 21:34 Ответить
Як ви ще не зрозуміїте що гроші ге пахнуть,хотя ці гроші цапориловські.Їм все пофіг,а в них головне гроші.
показать весь комментарий
13.04.2026 21:38 Ответить
Ну що сказати, хто платить бабки, той заказує музику. Напевно вже ж таки агентів впливу у підарів хватає. Та й їхні пропагандони норм відпрацьовують. А ми, як той оон, тільки про стурбованість й висказуємось. Потрібно напевно дякувати це й міндічам, єрмакам та їм подібним, що так безславно прославляють корупцію в Україні. І до речі, про спорт, там досягнень аж зовсім мало. В ось кровожерів-чинуш на ньому хватає. В тому числі і в водних дисциплінах.
показать весь комментарий
13.04.2026 21:44 Ответить
Це в першу чергу показник відсутності роботи українських дипломатів. Простіше всього звинувачувати когось в тому, що там виступають ворожі спортсмени під своєю символікою.
показать весь комментарий
13.04.2026 21:46 Ответить
 
 