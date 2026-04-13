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Новини Повернення російських спортсменів на міжнародні змагання
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Російських і білоруських спортсменів допустили до змагань у водних видах спорту із державною символікою

плавання

World Aquatics дозволила спортсменам РФ і Білорусі виступати з прапорами та гімнами у водних видах спорту. У Міністерство молоді та спорту України назвали рішення легітимізацією агресії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба World Aquatics.

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Заява президента World Aquatics

"Ми налаштовані забезпечити, щоб басейни та відкриті водойми залишалися місцями, де спортсмени з усіх країн можуть збиратися разом для мирних змагань", – прокоментував президент World Aquatics Хусейн Аль Мусаллам.

Російським та білоруським спортсменам дозволять брати участь у змаганнях лише за умови успішного проходження чотирьох антидопінгових перевіркок за участі Міжнародного агентства з тестування.

Зараз уже зробили понад 700 перевірок російських та білоруських спортсменів.

З 2023 року громадяни РФ та Білорусі змагалися в нейтральному статусі в особистих змаганнях та пізніше в командних.

У Мінспорті назвали таке рішення  легітимізацією агресії

Міністерство молоді та спорту України рішуче засудило нове рішення організації, наголосивши, що російська державна символіка сьогодні є маркером агресії, терору та найважчих злочинів проти людства. 

"Це рішення знецінює пам'ять про понад 650 українських спортсменів, які вже ніколи не вийдуть на старт саме через збройну агресію РФ. Ми закликаємо міжнародну спільноту не ставати співучасниками легітимізації агресії через спортивні успіхи атлетів, які фактично є частиною російської пропагандистської машини", - наголосив міністр.

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Міністерство молоді та спорту (156) плавання (85) спорт (1763)
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Топ коментарі
+11
"Успіхи" МЗС Сибіги і Шашличного з Єрмаком
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13.04.2026 21:34 Відповісти
+9
Ну що сказати, хто платить бабки, той заказує музику. Напевно вже ж таки агентів впливу у підарів хватає. Та й їхні пропагандони норм відпрацьовують. А ми, як той оон, тільки про стурбованість й висказуємось. Потрібно напевно дякувати це й міндічам, єрмакам та їм подібним, що так безславно прославляють корупцію в Україні. І до речі, про спорт, там досягнень аж зовсім мало. В ось кровожерів-чинуш на ньому хватає. В тому числі і в водних дисциплінах.
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13.04.2026 21:44 Відповісти
+7
Це в першу чергу показник відсутності роботи українських дипломатів. Простіше всього звинувачувати когось в тому, що там виступають ворожі спортсмени під своєю символікою.
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13.04.2026 21:46 Відповісти

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