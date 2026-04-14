В Харькове дрон попал в многоэтажку
Вражеский БПЛА попал в многоэтажный дом в Харькове, на верхних этажах зафиксировано задымление. Данные о пострадавших уточняются.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.
Отмечается, что дрон попал в одно из многоэтажных зданий в Шевченковском районе города.
"По предварительной информации, удар пришелся на последние этажи, зафиксировано небольшое задымление.
Информация о пострадавших пока не поступала", - говорится в сообщении.
Что предшествовало?
По информации Терехова, за прошедшую неделю город пережил девять вражеских атак. Основные удары произошли в прошлый понедельник, 6 апреля.
В четверг, 9 апреля, зафиксировано применение "Ланцета", но силы ПВО уничтожили цель - обломки упали на открытой территории без ущерба для людей и домов.
Под обстрелы попали Киевский и Основянский районы. Дроны взрывались рядом с частными домами, остановкой общественного транспорта. Повреждения получили наши тепловые объекты, пассажирский автобус, были выбиты окна в домах горожан:
- пятеро человек обратились за помощью
- среди раненых - ребенок.
