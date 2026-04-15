В столичном ТРЦ Gulliver мужчина погиб в результате падения с пятого этажа, - Нацполиция

В торгово-развлекательном центре "Gulliver", расположенном в Печерском районе Киева, правоохранители выясняют обстоятельства гибели мужчины.

Об этом сообщили в столичной полиции, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Предварительно, он упал с высоты пятого этажа и скончался от полученных телесных повреждений.

На месте работает следственно-оперативная группа территориального подразделения. Личность мужчины устанавливают.

На данный момент ТРЦ инцидент не комментирует.

