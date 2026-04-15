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У столичному ТРЦ Gulliver чоловік загинув внаслідок падіння з п’ятого поверху, - Нацполіція
У торговельно-розважальному центрі Gulliver, що в Печерському районі Києва, правоохоронці встановлюють обставини загибелі чоловіка.
Про це повідомили у столичній поліції, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Попередньо, він впав із висоти п’ятого поверху та від тілесних ушкоджень загинув.
На місці працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу. Особу чоловіка встановлюють.
Наразі ТРЦ інцидент не коментував.
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