У столичному ТРЦ Gulliver чоловік загинув внаслідок падіння з п’ятого поверху, - Нацполіція

У торговельно-розважальному центрі Gulliver, що в Печерському районі Києва, правоохоронці встановлюють обставини загибелі чоловіка.

Про це повідомили у столичній поліції, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Попередньо, він впав із висоти п’ятого поверху та від тілесних ушкоджень загинув.

На місці працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу. Особу чоловіка встановлюють.

Наразі ТРЦ інцидент не коментував.

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