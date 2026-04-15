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Новини Нещасний випадок
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У столичному ТРЦ Gulliver чоловік загинув внаслідок падіння з п’ятого поверху, - Нацполіція

У ТРЦ Gulliver загинув чоловік: впав з 5 поверху

У торговельно-розважальному центрі Gulliver, що в Печерському районі Києва, правоохоронці встановлюють обставини загибелі чоловіка.

Про це повідомили у столичній поліції, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Попередньо, він впав із висоти п’ятого поверху та від тілесних ушкоджень загинув.

На місці працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу. Особу чоловіка встановлюють.

Наразі ТРЦ інцидент не коментував.

Читайте: В Україні в березні тривалість повітряних тривог під час роботи ТЦ сягнула 18,6%. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

Київ (21160) Нацполіція (15858) смерть (6807) ТРЦ (325)
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