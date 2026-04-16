Реформи в Германії
В Германии предлагают вернуться к атомной энергетике

Немецкий политик призвал возобновить работу закрытых АЭС

Председатель фракции Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза в Бундестаге Йенс Шпан призвал вернуться к обсуждению вопросов атомной энергетики и возможности возобновления работы закрытых атомных электростанций.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Tagesspiegel.

Политическая позиция

Шпан заявил, что повторное использование выведенных из эксплуатации реакторов может быть экономически выгодным для Германии.

Он отметил, что в других странах тратят десятки миллиардов евро на строительство новых АЭС, тогда как Германия могла бы возобновить работу своих станций за значительно меньшие средства.

Позиция правительства

Таким образом политик фактически выступил против позиции канцлера Фридриха Мерца, который ранее заявлял, что отказ Германии от атомной энергетики является необратимым.

По словам Шпана, ориентировочная стоимость возобновления работы остановленных реакторов может составить около 10 миллиардов евро.

Он подчеркнул, что общество должно провести открытую дискуссию по этому вопросу и оценить целесообразность возвращения к атомной энергетике.

Германия атомная энергетика
Топ комментарии
+4
а як же чистий газ з рабсіїї?
меркель, твоє життя будо нікчемне..
16.04.2026 11:19 Ответить
+2
ТА ТИ ШО!!!!! БЛ ПРИДУРКИ

- атомна енергетика найбільш чиста
- має найменший відсоток аварій
- найбільше економічна
- має найбільший КПД

ПОКИ ЩО нічого кращого не існує. Хіба що термоядерну розроблять до розума.

Вітро і сонячні - це все туфта для розових поні, не можуть вони забезпечити енергією людство принаймні з цим що є розвитком
16.04.2026 11:27 Ответить
+1
Іш чого удумали, ядерна енергетика, а там почнуть уран збагачувать. А потім Трамп їм перекриє пінічне море
16.04.2026 11:20 Ответить
Правильно пропонують
16.04.2026 11:33 Ответить
Франція активно розвиває АЕС, що не заважає їй виконувати екологічні стандарти ЄС... Ідіотське рішення уряду Меркель, прийняте всього-навсього для того, щоб у коаліцію увійшла партія зелених!
16.04.2026 11:35 Ответить
Фрау Штазі за її "далекоглядну" політику ще не пропонують відправити на нари? Одже ще не прозріли. Ну нічого, мусліми вам дадуть імпульс.
16.04.2026 11:36 Ответить
Франція співпрацює із кацапами в ядерній енергетиці. Чому французам все прощають, а німців постійно пхають головою в унітаз. Тому що вони колишні нацисти?
16.04.2026 11:44 Ответить
Саме так, на нацистському минулому багато хто заробляє й досі хоча цю тему вже давно потрібно було здати в архів але вигідно усіляким виродкам з цього кормитися та експлуатувати комплекс вини німців.
16.04.2026 11:47 Ответить
Давно пора!
16.04.2026 11:41 Ответить
Давно пора. Але для початку треба ліквідувати загрозу нац.безпеці у вигляді АдН.
16.04.2026 11:41 Ответить
экологические стандарты здесь не причем, решение отказаться от аэс было принято после фукусимы, плюс амбиции в возобновляемой энергетике, плюс делишки фрау м с пу по газу
16.04.2026 11:45 Ответить
Ерунда. Німецькі АЕС усі були старими та дряхлими. Дешевше закопати i забути.
16.04.2026 11:47 Ответить
 
 