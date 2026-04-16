В Германии предлагают вернуться к атомной энергетике

Председатель фракции Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза в Бундестаге Йенс Шпан призвал вернуться к обсуждению вопросов атомной энергетики и возможности возобновления работы закрытых атомных электростанций.

Политическая позиция

Шпан заявил, что повторное использование выведенных из эксплуатации реакторов может быть экономически выгодным для Германии.

Он отметил, что в других странах тратят десятки миллиардов евро на строительство новых АЭС, тогда как Германия могла бы возобновить работу своих станций за значительно меньшие средства.

Позиция правительства

Таким образом политик фактически выступил против позиции канцлера Фридриха Мерца, который ранее заявлял, что отказ Германии от атомной энергетики является необратимым.

По словам Шпана, ориентировочная стоимость возобновления работы остановленных реакторов может составить около 10 миллиардов евро.

Он подчеркнул, что общество должно провести открытую дискуссию по этому вопросу и оценить целесообразность возвращения к атомной энергетике.

