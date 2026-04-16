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Новини Реформи в Німеччині
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У Німеччині пропонують повернутися до атомної енергетики

Німецький політик закликав відновити роботу закритих АЕС

Голова фракції Християнського демократичного союзу і Християнського соціального союзу у Бундестазі Єнс Шпан закликав повернутися до обговорення ядерної енергетики та можливості відновлення роботи закритих атомних електростанцій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Tagesspiegel.

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Політична позиція

Шпан заявив, що повторне використання виведених з експлуатації реакторів може бути економічно вигідним для Німеччини.

Він зазначив, що в інших країнах витрачають десятки мільярдів євро на будівництво нових АЕС, тоді як Німеччина могла б відновити роботу своїх станцій за значно менші кошти.

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Позиція уряду

Таким чином політик фактично виступив проти позиції канцлера Фрідріха Мерца, який раніше заявляв, що відмова Німеччини від ядерної енергетики є незворотною.

За словами Шпана, орієнтовна вартість відновлення роботи зупинених реакторів може становити близько 10 мільярдів євро.

Він наголосив, що суспільство має провести відкриту дискусію щодо цього питання та оцінити доцільність повернення до атомної енергетики.

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Автор: 

Німеччина (8147) атомна енергетика (548)
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Топ коментарі
+9
ТА ТИ ШО!!!!! БЛ ПРИДУРКИ

- атомна енергетика найбільш чиста
- має найменший відсоток аварій
- найбільше економічна
- має найбільший КПД

ПОКИ ЩО нічого кращого не існує. Хіба що термоядерну розроблять до розума.

Вітро і сонячні - це все туфта для розових поні, не можуть вони забезпечити енергією людство принаймні з цим що є розвитком
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16.04.2026 11:27 Відповісти
+8
а як же чистий газ з рабсіїї?
меркель, твоє життя будо нікчемне..
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16.04.2026 11:19 Відповісти
+4
Франція активно розвиває АЕС, що не заважає їй виконувати екологічні стандарти ЄС... Ідіотське рішення уряду Меркель, прийняте всього-навсього для того, щоб у коаліцію увійшла партія зелених!
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16.04.2026 11:35 Відповісти

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