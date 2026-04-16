У Німеччині пропонують повернутися до атомної енергетики
Голова фракції Християнського демократичного союзу і Християнського соціального союзу у Бундестазі Єнс Шпан закликав повернутися до обговорення ядерної енергетики та можливості відновлення роботи закритих атомних електростанцій.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Tagesspiegel.
Політична позиція
Шпан заявив, що повторне використання виведених з експлуатації реакторів може бути економічно вигідним для Німеччини.
Він зазначив, що в інших країнах витрачають десятки мільярдів євро на будівництво нових АЕС, тоді як Німеччина могла б відновити роботу своїх станцій за значно менші кошти.
Позиція уряду
Таким чином політик фактично виступив проти позиції канцлера Фрідріха Мерца, який раніше заявляв, що відмова Німеччини від ядерної енергетики є незворотною.
За словами Шпана, орієнтовна вартість відновлення роботи зупинених реакторів може становити близько 10 мільярдів євро.
Він наголосив, що суспільство має провести відкриту дискусію щодо цього питання та оцінити доцільність повернення до атомної енергетики.
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- атомна енергетика найбільш чиста
- має найменший відсоток аварій
- найбільше економічна
- має найбільший КПД
ПОКИ ЩО нічого кращого не існує. Хіба що термоядерну розроблять до розума.
Вітро і сонячні - це все туфта для розових поні, не можуть вони забезпечити енергією людство принаймні з цим що є розвитком
меркель, твоє життя будо нікчемне..